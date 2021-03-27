Türklere özgü turkuaz rengiyle ünlü Acıpayam Kanyonu turizme hazırlanıyor Acıpayam Kanyonu restorasyon çalışmalarında yüzde 60 seviyelerine ulaşıldı Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan: “Acıpayam Kanyonu herkesin dikkatini çeken bir bölge” “Bölgenin suyu turkuaz renkte, Türk’ün rengi” “Güzellik daha insanımızın yüzde 99’unun girmediği kanyon içerisindedir”

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Türklere özgü turkuaz rengiyle ünlü olan ancak vatandaşların yıllardır korkarak yaklaşamadığı Acıpayam Kanyonunun turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların yüzde 60'ı tamamlandı. Gizli kalmış olan masmavi suyu ve şelaleleriyle dikkat çeken kanyon, misafirlerini ağırlamak için yaz sezonuna hazırlanıyor.

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Olukbaşı ve Benlik Mahallesinin birleşim noktasında bulunan Acıpayam Kanyonu kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Acıpayam Kanyonu masmavi suyu, şelaleleri ve dev kayalıkların arasında bulunan tertemiz turkuaz rengindeki suyu ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 50 metre yüksekliğinde ve 3,5 kilometre uzunluğunda bulunan Acıpayam Kanyonu içerisinde 12 ile 30 metre arasında değişen şelaleleriyle güzel ve eşsiz bir görünüm sunuyor. Mahalle halkı 41 yıl önce kanyondan düşerek bir kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı korkarak yaklaştığı kanyon turizm için açılması bekleniyor. Acıpayam Belediyesi, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte kanyonda incelemelerde bulunduktan sonra protokol imzaladı. Acıpayam Kanyonu turizme açılması için çalışmalar başlatan Acıpayam Belediyesi, çalışmaların yüzde 60’nın tamamladığını ve yaz sezonuna hazırlandığı belirtildi.



“Acıpayam Kanyonu herkesin dikkatini çeken bir bölge”

Asırlardır kanyonun güzel bir şekilde korunduğu ve korumaya devam ederek turizme açılacağını söyleyen Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, “Acıpayam dediğimiz o kanyon Allah’ın bizlere lütfettiği bir cennetin köşesi. İnşallah bütün vatandaşlarımızın görmesini istediğimiz bir alan. Orası Benlik ve Olukbaşı köylerimizin tam ortasında. Kanyon keşfedildiğinde bizim fark ettiğimizde yoksa asırlardan beridir o kanyon orada tabi ki. Herkesin dikkatini çeken bir bölge. Acıpayam Kanyonu olsun istedik ve bu konuda değişik çalışmalar var. O bölgenin adı Gireniz malum. Eski adıyla Çatak Kanyonu denmiş. Acıpayam Gireniz veya Çatak kanyonu denebilir. Ancak ‘Acıpayam Kanyonu’ sanırım yakıştı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol sağ olsun ekibiyle ve üniversiteden hocalarıyla geldiler. Bir takım çalışmalarıyla ilgili bizim genç arkadaşlarımıza özellikle toplantı yaparak bilgi verdiler. Bir yerin tanıtımı nasıl popüler hale gelir konuları gibi çalışmalar gerçekleştirildi” dedi.



“Bölgenin suyu turkuaz renkte, Türk’ün rengi”

Kanyonun suyunun tertemiz olduğunu, su kaybının olmadığını anlatan Başkan Şevkan, “Bu bölgenin suyu turkuaz renkte, daha doğrusu Türk’ün rengi. Oralarda sular doldu ve özelliği ise bir damla su kaybımız yok. Ayrıca çalışmalar sonucu bir tek yeşil yaprak koparılmamıştır. Tamamen doğal kendi içinde taşlarının yeri değiştirilerek, kayaların oyuklarıyla mağaralar yaprak veya ahşap, kamıştan büfeler yaparak doğadan tamamen ayrılmadan yapıldı. İnsanın gittiği bir yerde doğa her zaman zarar görür. Ama biz o zararı minimuma indirerek insanımızın da eğitilerek gerçekten o bölgeye sahip çıkmalarını istiyoruz” diye konuştu.



“Güzellik daha insanımızın yüzde 99’unun girmediği kanyon içerisindedir”

Acıpayam Kanyonunun vatandaşların daha görmediği kısımlarda saklı olduğunu belirten Başkan Şevkan, “Ancak güzellik orada değil biliyor musunuz? Güzellik daha insanımızın yüzde 99’unun girmediği kanyon içerisindedir. Bende iplerle sarkıtılarak girdim veya doğaseverler iplerle zincirlerle çıkmışlardır. Yazın suda yürüyerek kanyonu 2,5 ile 3 kilometrelik güzergahında gidip geleceğiz. Tabi 30 ve 12 metrelik şelaleler var onları aşmamız gerekiyor ve onları aşan insan sayısı çok az daha, biz tam aşmış değiliz. Bir yandan 30 metrelik şelaleye gittik, diğer yandan dolaşarak oraya kadar indik. Ama arası muhteşem güzel ve gizemli bir dünya sizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

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