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Denizlispor'da tempo yükseldi

DHA

Denizlispor'da tempo yükseldi


DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Yukatel Denizlispor'da 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürürken, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda tempo arttı. Her karşılaşmaya final gözüyle bakan yeşil-siyahlılarda milli takımlarında bulunan Hadi Sacko ve Veton Tusha'nın yanı sıra sakatlığı süren Ayman Ben Mohamed idmana katılmadı. Sakatlığı sona eren Mustafa Yumlu takımla birlikte çalışmalara başlarken, tedavisi devam eden Recep Niyaz ve Özgür Çek takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Milli arayı boş geçirmek istemeyen Ege temsilcisi yarın saat 14.00'te Atatürk Stadı'nda 1'inci Lig temsilcisi Altay ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-03-27 12:12:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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