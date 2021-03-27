DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.Ç. (30), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgütün bombacısı olduğu ve eylem hazırlığında yakalandığı belirtilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.Ç.'yi takibe aldı. Örgütün bombacısı olduğu belirlenen ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen M.Ç., saklandığı evde özel harekat polisleriyle düzenlenen operasyonla dün yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-03-27 16:53:11



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