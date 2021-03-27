Ukrayna Büyükelçisi Sybiha, Denizli'ye hayran kaldı



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret ederek Denizli´nin eşsiz bir kent olduğunu söyledi. Ukraynalıların Denizli ve Pamukkale'yi görmelerini istediğini vurgulayan Sybiha, kentteki turizm yatırımlarına hayran kaldığını belirtti.

Ukrayna ve Türkiye arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmek ve 'Türkiye-Ukrayna Ekonomik İlişkileri' konulu toplantıya katılmak amacıyla Denizli'ye gelen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Çatlık ve AYSİAD yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ukrayna ile Türkiye'nin dostane ilişkilerinin devam etmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Zolan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artarak sürmesini temenni ettiğini belirterek, "Denizli 1 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye'de yer alan 30 büyükşehirden birisi. Şehrimiz tekstil, sanayi, turizm ve tarım olmak üzere büyük sektörlerde etkili bir şekilde üretim yapan, çalışan ve potansiyeli olan bir şehirdir. Ülkemizde en çok ihracat yapan dokuzuncu, en çok turist gelen beşinci şehiriz" diye konuştu.

Büyükelçi Sybiha ise, Denizli'yi ziyaret etmekten büyük onur duyduklarını belirterek, "Çalışkan ve dinamik insanların bu şehirde yaşadığını hissettim. Denizli'de biraz yürüyüş yapma fırsatı buldum. Ne kadar güzel, huzurlu ve temiz bir şehir olduğunu gördüm. Gerçekten buraya ailemle ziyarete gelmek istiyorum. Ukrayna'dan diplomatları buraya göndermek isterim. Ne kadar güzel çalışıldığını öğrensinler" dedi. Büyükelçi Sybiha, şehre hayran kaldığını dile getirerek, "Türkiye için iyi haber, Ukrayna için de iyi haber demektir. İki rakip değil tam tersi birbirini tamamlayan iki ülkeyiz. Ekonomi açıdan güçlü olursak müttefikliğimiz de iyi olacaktır. Denizli tarihi ve doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla var, bu çok güzel bir şey. Ukrayna'dan gelen turistlerin Denizli ve Pamukkale'yi görmelerini istiyorum, Denizli eşsiz bir yer" dedi.

BÜYÜKELÇİYE ÇEŞM-İ BÜLBÜL HEDİYESİ

Konuşmaların ardından Başkan Zolan, Büyükelçi'ye çeşm-i bülbül hediye etti. Başkan Zolan daha sonra Büyükelçi Sybiha'ya Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle alternatif turizm alanında hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi ile Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı anlattı. Büyükelçi Sybiha, belediyenin turizm yatırımlarına hayran kalırken, heyet hep birlikte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan dev cam horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-03-27 17:11:17



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