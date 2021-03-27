Acıpayam Belediye Başkanı Hulisi Şevkan korona virüse yakalandı

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Acıpayam Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Acıpayam İlçe Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Korona virüs salgının şakası olmadığını vurgulayan Şevkan, "Bugün yaptırmış olduğum Covid19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi.

Kıymetli hemşehrililerim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bu salgının şakası yok. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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