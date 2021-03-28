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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Doğan, “Emeğin ve emekçinin her zaman yanında olacağız”

İHA

Başkan Doğan, “Emeğin ve emekçinin her zaman yanında olacağız”

Belediyeİş Sendikası Denizli Şubesi, 1.Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 20 farklı ücretlendirmeyi ilk sözleşmeye kadar yediye kadar düşürdüklerini belirterek, “Toplu iş sözleşmemizle birlikte, olanaklarımız ve bütçemiz ölçüsündeki en iyi koşullarda ücret ve özlük haklarınızı yeniden düzenledik” dedi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Belediyeİş Sendikası Denizli Şubesi 1.Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Türkiye’de emeğin birlikteliğinden ve emekçilerin sendikalaşmasından korkulduğunu belirten Başkan Doğan, “Sendikalar, üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için işçiler tarafından kurulan anayasal ve yasal güvence altındaki kuruluşlardır. Ne var ki, ülkemizde emeğin birlikteliğinden korkulmakta ve emekçilerin sendikalaşmasının önünün kesilmekte olduğuna maalesef şahit oluyoruz. Daha da üzücü olan bir durum var ki, bazı kamu yöneticilerinin de aynı tutumda olduğunu görüyoruz. Emeğin örgütlü gücüne inanan anlayışımız gereği, hiçbir dönemde asla böyle bir tutum içinde olmadığımız gibi, bu şekilde davranan yöneticileri de onaylamamız mümkün olamaz” dedi.
“Sendikal hakları sağlayacağımıza söz vermiştik”
Geçmişte var olan adaletsizlik ve eşitsizlik sorununu ortadan kaldırdıklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ücret ve özlük hakları yeniden düzenlediklerini belirtti. Başkan Doğan, “Henüz göreve gelmeden önce dahi açıkça ifade etmiştik. Geçmişte görmezden gelinen, adeta yok sayılan sendikal haklarınızı sağlayacağız demiştik. Sendika mücadelesi nedeniyle dışlanan, bedel ödeyen emekçilerimizin geçmişte yaşadıklarının farkındaydık. Temmuz ayında toplu iş sözleşmemizi imzalarken, sizlere olan sözümüzü yerine getirmenin heyecanını, mutluluğunu birlikte yaşadık. Örgütlü mücadelenizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Toplu iş sözleşmemizle birlikte, olanaklarımız ve bütçemiz ölçüsündeki en iyi koşullarda ücret ve özlük haklarınızı yeniden düzenledik. Personel sistemimizde geçmişte var olan adaletsizlik ve eşitsizlik sorununu ortadan kaldırdık. İkramiye ve çeşitli sosyal haklarınızı kazanmanız için gayretkar olduk. Huzurlu bir ortamda çalışmanız, insan onuruna yakışan sosyal haklara sahip olmanız için elimizden geleni yaptık. Aynı işi yapan çalışma arkadaşlarım farklı ücretler alıyordu. Bunu kabul edemezdik. 20 farklı ücretlendirmeyi ilk sözleşmeye kadar yediye kadar düşürdük. Yapılan ayrımcılıkları bu kadar düzeltebildik. Söz veriyorum daha iyi işleri, sözleşmeleri birlikte yapacağız” diye konuştu.
“Merkezefendi belediyesi olarak büyük, güçlü ve güzel bir aileyiz”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışma arkadaşlarıyla başarılı bir ekip olduklarını dile getirdi. Başkan Doğan, “Şüphesiz ki dünyadaki takdir edilen güzel işler, başarılı ve uyumlu bir ekibin eseridir. Başarı da; karşılıklı saygı, hoşgörü, nezaket, sağlıklı iletişimin hakim olduğu yapılarda mümkündür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı bir ekip olacağımıza; takdir edilen, örnek gösterilen, nitelikli işleri birlikte başaracağımıza inancım sonsuzdur. Yeter ki inanalım, yeter ki başarmak isteyelim ve bunun için karşımıza çıkabilecek güçlüklerden yılmadan çalışalım. Mutluluk ve huzur aileden başlar. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak büyük, güçlü ve güzel bir aileyiz., Biliyorum ki bugüne kadar belediyemizce yapılan her şeyde emeğiniz, özveriniz ve alın teriniz var. Hepinize, şimdiye kadar yaptığınız, ortaya koyduğunuz her şey için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda da sonsuz başarılar diliyorum. Emeğin ve emekçinin her zaman yanında olacağımızı bir kez daha ifade ediyor, tüm değerli emekçilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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