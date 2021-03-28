Denizlispor: 2 - Altay Spor Kulübü: 3

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor: 2 - Altay Spor Kulübü: 3

İHA

Denizlispor: 2 - Altay Spor Kulübü: 3

Yukatel Denizlispor, evinde Altay Spor Kulübü ile karşılaştığı hazırlık maçında 32 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
27. Dakikada yeşil siyahlı oyuncu Muris Mesanovic kullandığı penaltı vuruşunda top kalecinin üzerine giderek top ağlarla buluştu. Denizlispor 10 öne geçti.
37. Dakikada Altay hücuma geçerek Kazım Karataş top ile hızla ilerleyerek vurduğu sert vuruş ile top kaleyle buluştu. Altay hazırlık maçında beraberliği yakaladı.
62. Dakikada hızla ilerleyen Denizlispor oyuncularından Muris Mesanovic takımını 21 öne geçirdi.
75. Dakikada Kazımcan Karataş ikinci kez yaptığı atakların ardından kazandığı pozisyonda topu kaleyle buluşturdu.
85. Dakikada defansta yere düşerek penaltı kazanan Altay oyuncularından Ziya Alkurt kullandığı vuruş ile yeşil siyahlı kaleci Pantılımon topu kaçırması sonucunda Altay 32 öne geçti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Emre Kargın xx, Baran Eraslan xx, Hüseyin Aylak xx,
Denizlispor: Hüseyin xx, Fabıano xx, Mustafa xx, Oğuz xx, Sakıb xx, Kubilay xx, Bakalorz xx, Hasan xx, Dossevı xx, Ali Yavuz xx, Mesanovıc xx,
Yedekler: Pantılımon, Abdulkadir, Muhammet, Özer, Uslu, Sagal, Murawskı, Rodallega,
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Altay Spor Kulübü: Adam Stachowiak xx, Rıdvan xx, İbrahim xx, Lokman xx, Karayel xx, Yekta xx, Thıam xx, İlhan xx, Ziya xx, Kappel xx, Karataş xx,
Yedekler: Ozan Evrim, Erdoğan, Abdullah, Berkay, Çağlar,
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Muris Mesanovic (dk. 27) (dk. 62) (Denizlispor), Kazımcan Karataş (dk. 37) (dk. 75), Ziya Alkurt (dk. 85) (Altay Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Sakıp Aytaç, Hasan Ayaroğlu, (Denizlispor), Khaly Iyane Thıam (Altay Spor Kulübü)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor hazırlık maçında Altay'a yenildi
YEREL HABERLER Denizlispor hazırlık maçında Altay'a yenildi
Yukatel Denizlispor - Altay (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Altay (FOTOĞRAFLAR)
Başkan Doğan, “Emeğin ve emekçinin her zaman yanında olacağız”
YEREL HABERLER Başkan Doğan, “Emeğin ve emekçinin her zaman yanında ...
Merkezefendi'nin şampiyonluk yürüyüşü sürüyor
YEREL HABERLER Merkezefendi'nin şampiyonluk yürüyüşü sürüyor
Acıpayam Belediye Başkanı Hulisi Şevkan korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Acıpayam Belediye Başkanı Hulisi Şevkan korona virüse ...
Merkezefendi Basket üst üste 9. zaferine ulaştı
YEREL HABERLER Merkezefendi Basket üst üste 9. zaferine ulaştı
Ukrayna Ankara Büyükelçisini Denizli ile buluşturdular
YEREL HABERLER Ukrayna Ankara Büyükelçisini Denizli ile ...
Ukrayna Büyükelçisi Sybiha, Denizli'ye hayran kaldı
YEREL HABERLER Ukrayna Büyükelçisi Sybiha, Denizli'ye hayran kaldı
Depoda çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Depoda çıkan yangın paniğe neden oldu
DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı
Ukrayna Büyükelçisi Sybiha: "Denizli eşsiz bir yer" Büyükşehir'in turizm yatırımlarına hayran kaldı
YEREL HABERLER Ukrayna Büyükelçisi Sybiha: "Denizli eşsiz bir ...
Denizlispor'da tempo yükseldi
YEREL HABERLER Denizlispor'da tempo yükseldi
Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı
Türklere özgü turkuaz rengiyle ünlü Acıpayam Kanyonu turizme hazırlanıyor Acıpayam Kanyonu restorasyon çalışmalarında yüzde 60 seviyelerine ulaşıldı Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan: “Acıpayam Kanyonu herkesin dikkatini çeken bir bölge” “Bölgenin suyu turkuaz renkte, Türk’ün rengi” “Güzellik daha insanımızın yüzde 99’unun girmediği kanyon içerisindedir”
YEREL HABERLER Türklere özgü turkuaz rengiyle ünlü Acıpayam Kanyonu ...
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek korona virüse ...
Başkan Doğan’dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğan’dan Berat Kandili mesajı
Başkan Erdoğan; “Çok daha güzel günlere vesile olmasını diliyorum”
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan; “Çok daha güzel günlere vesile ...
Mermer bloğunun altında kalan işçi hayatını kaybetti Denizli’de mermer fabrikasında iş kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Mermer bloğunun altında kalan işçi hayatını ...
Başkan Zolan’dan Berat Kandili mesajı Başkan Zolan, “Tüm hemşehrilerimin Berat Kandili mübarek olsun”
YEREL HABERLER Başkan Zolan’dan Berat Kandili mesajı Başkan Zolan, ...
Çin’den Çivril'e Çivril'den Türkiye'ye açılan kapı; Skylax Tuğba Özay milletvekili mi olacak
YEREL HABERLER Çin’den Çivril'e Çivril'den Türkiye'ye açılan kapı; ...
Pamukkale Belediye Başkanı Örki’den Berat Kandili mesajı Başkan Örki; “Rabbim Ramazan ayına sağlıkla kavuşmayı nasip etsin”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediye Başkanı Örki’den Berat Kandili ...
Çivi kullanılmadan yapılan tarihi ahşap cami ibadete açıldı
YEREL HABERLER Çivi kullanılmadan yapılan tarihi ahşap cami ibadete ...
Tekden kalp ekibinden büyük bir başarı daha Göğsünde yanma şikayeti ile geldi koldan alınan damarlarla Koroner By-Pass ameliyatı olarak sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Tekden kalp ekibinden büyük bir başarı daha Göğsünde ...
Çameli’de Mart kapıdan baktırdı Kışın neredeyse kar görmeyen Çameli’de Mart ayında kar yağdı
YEREL HABERLER Çameli’de Mart kapıdan baktırdı Kışın neredeyse kar ...