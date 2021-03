Denizli’de en sık polen alerjisi görülüyor Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Op. Dr. Bülent Kamil Aykal; “En sık gördüğümüz polen alerjisidir”

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bülent Kamil Aykal, Türkiye’nin her şehrinde farklı türde oluşan alerjik rahatsızlıklarda Denizli’de en sık polen rahatsızlığı görüldüğünü açıkladı.



Türkiye’nin her şehrinde iklim yapısına göre bahar aylarında artan alerjik rahatsızlıkların olduğunu söyleyen Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bülent Kamil Aykal, Denizli’de görülen alerjik rahatsızlıklarını açıkladı. Op. Dr. Bülent Kamil Aykal, alerjinin oluşmasına sebep olan faktörleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Op. Dr. Kamil Aykal; “Alerji hastalığında kesin bir tedavi yöntemi henüz olmamakla birlikte hastanın bulgularına yönelik tedavi yapılmaktadır. Özellikle bahar aylarında polenlerin ortaya çıkmasıyla hastaların şikayetleri artmaktadır. Vücuda hava yoluyla giren yabancı maddelere (alerjen) karşı vücudun çeşitli reaksiyonlar göstermesine alerji diyoruz. Alerji hastalığı vücudun birçok sistemini etkileyebilmektedir. Burun alerjisi yani alerjik hastalığı toplumda çok sık görülen bir hastalıktır. Bu hastalık her yaşta görülebiliyor, yani bebeklikten başlayıp ileri yaşlara kadar görebildiğimiz bir hastalık. Bu yabancı maddeler alerjik bünyesi olan hastalarda burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, göz sulanması, burun tıkanıklığı gibi bulgulara sebep oluyor” dedi.



“Denizli’de en sık gördüğümüz nedense polen alerjisidir”

Denizli’de en sık görülen alerjik rahatsızlıklar hakkında açıklamada bulunan Op. Dr. Aykal; “Denizli’de en sık alerji yapan nedenler arasında; polenler, zeytin ağacı tohumu, ardıç ağacı, ot, çimen, yabani otlar, mantar küfleri, evde bakılan bazı kedi ve köpek epiteli, gibi sayılabilir. Bunun dışında bir takım gıdalarda alerjik sebeplere neden olabilir. Örneğin sütler, fındık, fıstık, domates, yumurta ve tavuk etleri gibi ürünler de alerjik sebeplere neden olabilir. Biz yukarıda saydığımız alerjenlere yönelik deri testini hastanemizde yapıyoruz. Bunlar içinde en sık gördüğümüz nedense polen alerjisidir. Özellikle mevsimsel alerji de polenler en sık nedendir. Bu testleri her yaştan hastalarımıza uyguluyoruz. Bizim en çok ilgilendiğimiz konu polen alerjisi. Polen havada uçuşan çiçek tozlarının ve tohumlarının buruna girdiği anda alerjik hastalarda oluşturduğu reaksiyona neden olur. En sık görülen alerji polen alerjisidir. Biz öncelikle hastalarımızda polen alerjisi olup olamadığına bakıyoruz. Birde yıl boyu süren alerji tipi vardır (perenial). Bu alerji tipinin de en sık sebebi ev tozlarıdır” dedi.



“Hastalığın en önemli özelliği hastanın yaşam kalitesini çok düşürmesidir”

Genel olarak iki çeşit alerji olduğunu söyleyen Op. Dr. Aykal; “Bunlardan bir tanesi belli mevsimlerde ortaya çıkan alerji. Bir diğeri ise yıl boyu süren mevsimsel alerji genelde bahar aylarında çok sık görülüyor. Hastanın burun muayenesini yaptığımızda, burun etlerinin şiş olduğunu ve renginin solduğunu görüyoruz. Hastayı muayene ettikten sonra bir takım kan ve deri testleri ile tanı koyabiliyoruz. Vücudumuzda alerjiye neden olan histamink maddesidir. Biz hastalarımızı bu maddeyi baskılayarak tedavi ediyoruz bunun için antihistamink içeren bir takım ilaçlar kullanıyoruz, aynı zamanda burun etindeki ödemi enflamsyonu baskılayıcı kortizonlu burun spreyleri kullanıyoruz. Yıl boyu alerjisi süren hastalarda ise uzun süreli ilaç kullanımı önerebiliyoruz. Bu hastalığın en önemli özelliği hastanın yaşam kalitesini çok düşürmesidir” ifadelerini kullandı.

