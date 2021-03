En fazla atık pil toplayan okullar ödüllendirildi Büyükşehir çevreci okulları ödüllendiriyor

Doğa ve çevreye olan duyarlılığın küçük yaşlarda zihinlere kazınması için farkındalık oluşturmak isteyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, en fazla atık pil toplayan okulları ödüllendirmeyi sürdürüyor.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı düzenli olarak sürdürdüğü Atık Pil Toplama Kampanyası’nda en çok atık pil toplayarak, çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunan okulları ödüllendirdi. Pandemi nedeniyle ertelenen hediye teslimi dereceye giren okullara yapıldı. Bu kapsamda birinci olan Berna Dalaman Anaokulu’na spor seti ve kalem kutusu, ikinci olan Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne top seti ve not defteri, üçüncü olan Şemikler Amirğlu İlkokulu’na da top seti ve not defteri verildi. Öğrenci başına en çok atık pil toplama miktarına göre de ilk üçe giren okullara hediyeler verildi. Birinci olan Honaz Kızılyer Hüseyin Avni Özden Ortaokulu’na spor seti ve not defteri, ikinci olan Zübeyde Hanım Anaokulu’na top seti ve kalem kutusu, üçüncü olan Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engelliler Ortaokulu’na da top seti ve not defteri verildi.



Doğa ve çevre için

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürü personeli dereceye giren okullara hediyelerini teslim etti, kampanyaya katkı sağlayan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Doğa ve çevreye olan duyarlılığın küçük yaşlarda zihinlere kazınması için farkındalık oluşturulmak istendiği belirtilirken, benzer projelerin sürdürüleceği ifade edildi.



Sağlık için bisiklet

Öte yandan Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen “ Haydi Çocuklar Bisikletle Okula “ projesini destekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi bisikletin şehir içi kullanımını artırmak, bisikletin ulaşım aracı olduğunu benimsetmek ve bisiklet kullanımını çocuklara küçük yaşlarda farkındalık yaratılması ve sağlıklı yaşam kültürünü yaymak amacıyla Raşit Özkardeş Ortaokulu'nda öğrenim gören 8 öğrenciye bisiklet, bisiklet kaskı, dijital kilometre saati, paça bandı, kitap ve paslanmaz çelik termos hediye etti.

