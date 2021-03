Ukrayna Büyükelçisi’ne horozu öğrettik DTO Başkanı Erdoğan, Büyükelçi’ye Denizli Horozu hediye etti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan bir dizi temasta bulunmak üzere Denizli’ye gelen Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha’ya Denizli Horoz’u hediye etti. Bunun üzerine Sybiha az bildiği Türkçe’de horoz kelimesini de öğrendiğini dile getirdi.



Denizli’de bir dizi temasta bulunan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha’nın Denizli Ticaret Odası (DTO)’nı ziyaretinde, ilginç bir diyalog oluştu. DTO Başkanı Uğur Erdoğan’ın Denizli’yi ziyaretinin anısına Denizli horozu biblosu hediye ettiği Büyükelçi Sybiha, yok denecek kadar çok az bildiği Türkçe’de yeni bir kelime öğrendiğini, onun da horoz olduğunu dile getirdi. Büyükelçi Sybiha’nın Başkan Erdoğan’a, “Hediyeniz, benim için iş birliğimizin başlama noktasıdır. Onu bana verirken ‘Her horoz evinde, Denizli Horozu ise dünyanın her yerinde öter’ dediniz; o aklımda kaldı. Bu benim açımdan önemli bir semboldür. Demek ki, Denizli iş dünyası dünyanın her yerinde iş yapabilir, çalışabilir; özellikle de Ukrayna’da. Bu sayede Türkçe bir kelime öğrendim; o da horoz” demesi, salondakilerin hoşuna gitti ve alkışlandı. Makamdaki görüşmenin ardından DTO Meclis Salonu’ndaki geniş katılımlı toplantıya geçildi. Burada Denizlili iş insanları ile buluşan ve iki ülke arasındaki iş birliği ile yatırım imkanlarını anlatan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan arasındaki samimi diyalog, dikkatli gözlerden kaçmadı.



Denizli’yi anlatan filmi dikkatle izledi

Büyükelçi Sybiha’ya, toplantının hemen başında, tarımdan termal sağlık ve turizme, sanayiden ihracata kadar tüm zenginlikleriyle Denizli’yi anlatan kısa bir film izlettirildi. Tanıtım filminin ardından konuşmalara geçildi. Sunumunun başında organizasyondan dolayı Başkan Erdoğan’a teşekkür eden, sonunda da bir teşekkür belgesi takdim eden Büyükelçi Sybiha, konuşmasına 10 dakika kadar önce ikisi arasında yaşanan diyaloğu anlatarak başladı. Salondakilerin de dikkatle dinlediği diyaloğun mekânı ise, Başkan Erdoğan’ın konuğunu ilk kabul ettiği yer olan başkanlık makamı katıydı.



Başkan Erdoğan’a sunumu ve ilgisinden dolayı teşekkür etti

Büyükelçi Sybiha, salondakilere orada yaşananları anlattı. Ondan önce de Denizli Ticaret Odası’nda bulunmaktan ve organizasyondan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirip, DTO Başkanı Uğur Erdoğan’a teşekkür etti. Sybiha, “Sayın Erdoğan, size bu sunum için teşekkür ediyorum. Bu konuşmanızı dinleyince, bilmediğim birçok şey bulunduğunu ve ülkelerimizin verimli bir iş birliği kurabileceğini gördüm. Onun için size özellikle teşekkür ederim” dedi.



Başkan Erdoğan: “Her horoz evinde, Denizli horozu ise her yerde öter”

Büyükelçi Sybiha, ziyaretinin anısına kendisine verilen hediyeyi de hatırlattı ve salondakilerin de dikkat kesildiği oldukça ilginç bir diyaloğa imza attı. Sybiha, “Makamınızda bana bir hediye verdiniz; bu, benim için iş birliğimizin başlama noktası oldu. Onun bir sembolüydü.” deyince, Başkan Erdoğan da kendisine “Ondaki bir eksikliğe dikkat çekmiştiniz. Ona bir de Denizli Horozu ekleteceğiz” diyerek cevap verdi.



Büyükelçi Sybiha: “Demek ki Denizli iş dünyası dünyanın her yerinde iş yapabilir”

Bunun üzerine Büyükelçi Sybiha ise “Onu alırken ‘Her horoz evinde, Denizli Horozu ise dünyanın her yerinde öter’ demiştiniz. O aklımda kaldı. Bu benim açımdan önemli bir semboldür. Demek ki Denizli iş dünyası dünyanın her yerinde iş yapabilir, çalışabilir; özellikle de Ukrayna’da. Türkçe bilmediğim için yanımda tercümanım var; bunun için sizlerden özür dilerim. Ancak, bugün ben Türkçe bir kelime öğrendim; o da horoz. Ekibim de yeni bir kelime öğrenmiş oldu. Şunu da anladım ki bir daha ki gelişime Türkçe’yi daha iyi öğrenebileceğim” diye konuştu.

