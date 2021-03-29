Evlerinin banyo tavanında gizledikleri zehir ile yakalandılar

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Denizli’de evlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurdukları ve ticaretini gerçekleştiren 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında banyo tavanına gizlenmiş yaklaşık yarım kilogramlık uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliyi takibe aldı. Torbacı olarak tabir edilen 2 zehir tacirini adım adım izleyen Narkotik timleri şüphelilerin evlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardında adrese operasyon düzenleyen narkotik timleri 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramalarda ise banyo tavanında gizlenmiş 443 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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