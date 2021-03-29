Tüm mahalleyi spor alışkanlığı kazandıran 'Hokeyci Kızlar' 1. Ligde

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Geçtiğimiz günlerde Alanya’da gerçekleşen Hokey Kadınlar Salon 2. Lig PlayOff'larında Denizli temsilcisi Güney Eziler Spor Kulübü, finale kalarak 1. Lige yükselmeye hak kazandı. Eziler Mahallesinin hokey oynayan çocukları, tüm mahalleliyi spora alıştırmalarıyla daha önce gündeme gelmişti.

Denizli’nin Güney ilçesi Eziler Mahallesinde hokey oynayan çocukları daha önce tüm aileleri sporla tanıştırmalarıyla gündeme gelmişti. Türkiye Hokey Federasyonunun organizasyonunda 2326 Mart 2021 tarihleri arasında Hokey 2. Lig PlayOff'ları Alanya Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Denizli temsilcilerinden ‘Hokeyci Kızlar’ olarak bilinen Güney Eziler Spor Kulübü sporcıuları, ilk maçında Gaziantep Nizip Kulübünü 120, ardından oynadığı maçlarda Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübünü 43, Trabzon Erdoğdu Spor Kulübünü 190 yenerek grubu birinci tamamladı. Yarı finalde iki Denizli takımı karşı karşıya geldi. Güney Eziler Spor Kulübü, Denizli Anadolu Pars Spor kulübünü 53 yenerek finale kaldı. Finalde Osmaniye ile 33 beraberlikle sonuçlanan maçta penaltılar sonucu playoff’ları ikinci tamamlayan Güney Eziler Kulübü adını 1. Lige yazdırdı. Takımın golcüsü Hatice Pekacar turnuva boyunca 21 gole imza atarak gol kralı oldu.

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