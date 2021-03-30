Yüksek riskli Denizli’de yüz yüze eğitime devam edilecek

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Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte eğitim ve öğretimin aynı şekilde devam etmesine karar verdi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs salgını nedeniyle ara verilen ve normalleşme dönemi ile tekrar ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitime devam kararı vermişti. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardında güncellenen risk haritasında Denizli, orta seviye risk grubunda iken artan vaka sayıları nedeniyle yüksek risk grubuna dahil olduğu açıklandı. Vaka sayılarına göre uygulanan tedbirler kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitime ve sınav uygulamalarının devam edeceğini duyurdu.

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