6 yaşındaki çocuk oyun oynarken hayatını kaybetti

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Denizli’de 6 yaşındaki çocuk sokakta oyun oynadığı sırada üzerine düşen baca çemberi nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; altyapı çalışmalarının sürdüğü sokakta 6 yaşındaki E.K oyun oynuyordu. Kanalizasyon çalışmalarında kullanılan ve baca çemberi olarak adlandırılan beton taş bir anda E.K.’nin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri E.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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