Denizlispor'dan Pantilimon açıklaması  

DENİZLİ,(DHA)Yukatel Denizlispor, Romanyalı kalecisi Costel Pantilimon'un mazeret bildirmeden bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadığını açıkladı.
Yeşil siyahlı kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Kulübümüze herhangi bir mazeret bildirmeden bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmayan profesyonel futbolcumuz Costel Pantilimon için noter tespiti yaptırılmıştır. İlgili oyuncu tarafından kulübümüze gönderilen herhangi bir izin/fesih yazısı bulunmamaktadır. Sözleşmesine aykırı şekilde hareket eden ve profesyonellikten uzak bir tutum sergileyen bu futbolcu ile ilgili tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."
DHA-Spor Türkiye-Denizli
2021-03-30 22:16:07
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