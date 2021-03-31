Çameli Belediyesi yeşile 900 fidanlık katkı

Çameli Belediyesi, ilçede yeşillendirme ve ağaçlara bakım çalışmaları kapsamında 900 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Çameli Belediyesi, ilçede yeşillendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fethiye Çameli Karayolu ilçe girişinden ilçe merkezi giriş ve çıkış güzergahında yaklaşık 900 adet dut, ardıç, kurtbağı, tesbih ve lavanta fidanı dikimleri çalışmaları sürüyor. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe merkezine daha güzel bir görünüm sağlandığını söyleyerek, “Çameli İlçemiz her yıl farklı misafirlerin gelip konakladığı bir konumda. 900 adet fidan toprakla buluştu. FethiyeDenizli güzergahında yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz ilçemiz ile ilgili olarak ilk izlenimlerini ilçe merkezine girerken karar veriyor. İlçe merkezine daha güzel bir görünüm kazandıracağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.