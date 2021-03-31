Denizlispor, Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor, Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek

İHA

Denizlispor, Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Denizlispor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu.
Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çameli Belediyesi yeşile 900 fidanlık katkı
YEREL HABERLER Çameli Belediyesi yeşile 900 fidanlık katkı
Uzaktan eğitimde öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar için pratik tavsiyeler Çocuk Gelişimi Danışmanı Şeyma Akgün Nur, “Ebeveyn-öğrenci-öğretmen işbirliğinde ilerlemek en doğru yaklaşım”
YEREL HABERLER Uzaktan eğitimde öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar ...
Denizli'de bahçedeki köpekleri bıçakladılar
YEREL HABERLER Denizli'de bahçedeki köpekleri bıçakladılar
Denizli’den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu
YEREL HABERLER Denizli’den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik ...
Pamukkale Belediyesi kütüphaneyi vatandaşların evlerine taşıdı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi kütüphaneyi vatandaşların ...
Tekden Kardiyoloji ve Kalp Damar ekibi, Manisa'dan gelen yaşlı hastayı hayata tutundurdu Tekden Kardiyoloji ve Kalp Damar ekibi, Manisa Sarıgöl’den gelen 82 yaşındaki Duray amcayı kalp pili ile hayata döndürdü
YEREL HABERLER Tekden Kardiyoloji ve Kalp Damar ekibi, Manisa'dan ...
Denizlispor´da gidenler kervanına Pantilimon da katıldı
YEREL HABERLER Denizlispor´da gidenler kervanına Pantilimon da ...
Denizlispor'da Pantilimon krizi
YEREL HABERLER Denizlispor'da Pantilimon krizi
Denizlispor'dan Pantilimon açıklaması  
YEREL HABERLER Denizlispor'dan Pantilimon açıklaması  
Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını ...
Minik Enes beton bloğun altında kalarak hayatını kaybetti Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Minik Enes beton bloğun altında kalarak hayatını ...
6 yaşındaki çocuk oyun oynarken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 6 yaşındaki çocuk oyun oynarken hayatını kaybetti
Yapılandırmada son gün 31 Mart
YEREL HABERLER Yapılandırmada son gün 31 Mart
Yüksek riskli Denizli’de yüz yüze eğitime devam edilecek
YEREL HABERLER Yüksek riskli Denizli’de yüz yüze eğitime devam ...
Çılgın pilot bu sefer motosikletiyle uçtu Paraşüt pilotu Hasan Kaval: "Türkiye’nin çeşitli yerlerinde turizme katkı sağlamak için uçmaya devam edeceğim"
YEREL HABERLER Çılgın pilot bu sefer motosikletiyle uçtu Paraşüt ...
Vali Atik yaya önceliğinin farkındalığı için miniklerle yaya geçidinden karşıya geçti
YEREL HABERLER Vali Atik yaya önceliğinin farkındalığı için ...
Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli’de alınan yeni kararlar açıklandı Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni tedbirleri açıkladı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli’de alınan ...
Şüphelenilen şahsın üzerinde mini cephane çıktı
YEREL HABERLER Şüphelenilen şahsın üzerinde mini cephane çıktı
Paraşütüne bağladığı motosikletiyle, uçtu
YEREL HABERLER Paraşütüne bağladığı motosikletiyle, uçtu
Süveyş Kanalıyla ilgili Denizli horozu paylaşımı Süveyş Kanalı’nda karaya oturan gemiye esprili paylaşım
YEREL HABERLER Süveyş Kanalıyla ilgili Denizli horozu ...
Pamukkale’de bir pazaryeri daha tamamlandı Pamukkale Gölemezli pazaryeri hizmete hazır Başkan Örki; “Pazaryeri vatandaşlarımız için büyük kolaylık olacak”
YEREL HABERLER Pamukkale’de bir pazaryeri daha tamamlandı Pamukkale ...
Denizli Müzesi'ne tam destek
YEREL HABERLER Denizli Müzesi'ne tam destek
Denizlispor deplasmanda galibiyete hasret
YEREL HABERLER Denizlispor deplasmanda galibiyete hasret
Şüphelenen şahsın üzerinde mini cephane çıktı
YEREL HABERLER Şüphelenen şahsın üzerinde mini cephane çıktı