Tiyatroculardan "Sahneden Şarkılar"

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türk tiyatrosu ve Yeşilçam’ın sevilen sahne şarkılarını seslendireceği "Sahneden Şarkılar" adlı konser düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı müzisyenleri ile Türk Tiyatrosu ve Yeşilçam’da sevilen sahne şarkılarını seslendireceği "Sahneden Şarkılar" adlı konser düzenleyecek. Birbirinden özel ve keyifli şarkıların söyleneceği program, 1 Nisan 2021 Perşembe günü akşamı saat 21.00’den itibaren Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve DEHA TV, DRT, Ege TV ve Pamukkale TV’den yayınlanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Müziği Korosu Şefi Ahmet Nuri Çağdaş’ın yönettiği gecede birbirinden güzel Türk tiyatrosu ve Yeşilçam’ın unutulmaz melodilerini Şehir Tiyatrosu oyuncuları seslendirecek.

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