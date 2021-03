Denizli'de jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' denetimi Jandarma Albay Uğur Çağlar; “Jandarma bölgesindeki etkinlik ve denetimler aralıksız sürdürülecektir”

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından “Yayalar Kırmızı Çizgimizdir” denetimi gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığının 2019 yılında “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesinden bu yana çeşitli sloganlarla hayata geçirilen bilgilendirme ve bilinçlendirme projesi 2021 yılında da devam ediyor.



Karayolları Trafik Kanunu kapsamında tüm sürücülere trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama ve varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verme zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda farkındalığı arttırmak maksadıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” olarak ilan edilmiş olmakla birlikte, yıl içerisinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın”, “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” sloganlarıyla etkinlikler düzenlenerek, okul ve yaya geçitlerine “Önce Yaya” görseli uygulaması yapıldı.



Jandarma Trafik Timleri “Yayalar Kırmızı Çizgimizdir” uygulaması gerçekleştirdi

Bu alandaki düşüş ivmesinin devam ettirilmesi, sürücülerin farkındalıklarının arttırılması maksadıyla İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 30 Mart 2021 günü saat 12.00 ile 15.00 saatleri arasında Denizli genelinde “Yayalar Kırmızı Çizgimizdir” uygulaması gerçekleştirildi. Akköy Mahallesinde yapılan uygulamaya Denizli İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Uğur Çağlar katıldı. Akköy Anadolu Lisesi önünde ki yaya geçidinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin yanında yer alan Jandarma Albay Uğur Çağlar ayrıca konuyla ilgili sürücülere uyarıcı bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerde farkındalığın arttırılmasına önem verilerek, yaya geçitlerinde yayaları gören sürücülerin yavaşlayarak durmaları sağlanmış ve sürücülere konu hakkında afişler dağıtıldı.



“Jandarma bölgesindeki etkinlik ve denetimler aralıksız sürdürülecektir”

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Jandarma Albay Uğur Çağlar; “Yaya kazalarının, yaya ölüm ve yaralanmalarının en aza indirilmesi için sürücülerin özellikle yerleşim yerlerinde hız kurallarına uymada azami gayret göstermesi gerekmektedir. Çünkü bir aracın hızının saatte 30 kilometreden 50 kilometreye çıkması halinde çarptığı yayanın ölme riski sekiz kat artmaktadır. Yayaların trafikteki güvenliklerinin sağlanması için Jandarma bölgesindeki etkinlik ve denetimler aralıksız sürdürülecektir” dedi.



Türkiye’de trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 56 oranında azalma sağlandı

Hayata geçirilen projeli çalışmalar, yürütülen eylem planları, kampanyalar, sürekli ve yoğun trafik denetimleri, ulusal, yerel ve sosyal medya kullanılarak yapılan bilgilendirme ile bilinçlendirme faaliyetleri sonucunda Türkiye’de 2010 yılında 100 bin kişi başına düşen trafik kazaları sonucu can kaybı oranı 13,4 iken 2020 yılında 5,8’e düşürülerek yüzde 56 oranında azalma sağlanarak, AB ülkeleri ortalamasına yakın seviyeye getirilmiştir.



Yaya ölümlerinde yüzde 30,8 oranında azalma sağlandı

2018 yılı Ekim ayında yapılan mevzuat düzenlemesinden bugüne kadar geçen süre içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda yaya ölümlerinde yüzde 30,8 oranında azalma sağlanarak bin 87 vatandaşımızın can kaybı önlenmiştir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.