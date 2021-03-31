Kızılcabölükspor galibiyet ararken mağlup oldu Kızılcabölükspor: 2 - Bucaspor 1928: 3

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3. Lig 1. Grup’un 25. hafta maçında Kızılcabölükspor kendi evinde ağırladığı Bucaspor 1928 karşılaşmasında 32 mağlup oldu.



Stat: Kızılcabölük Semt Stadyumu

Hakemler: Göksu Furkan Güngör xx, Çağlar Öztürk x, Burak Özer xx

Kızılcabölükspor: İlyas Türengül xx, Ümit Hatipoğlu x (Can Bayırkan dk. 67 xx) Hamit Bayraktar xx, Kadir Kurt xx, Murathan Sütcü x, Alpay Eroğlu xx, Abdullah Altıntaş xx (Atalay Gürel dk. 56 x), Ömürcan Yıldırımlı xx (Hüseyin Solaklı dk. 46 xx), Mustafa Altun xx, Ozan Şamiloğlu xx (Alperen Kahraman dk. 62 xx), Oğuzhan Türkmen xx (Semih Mustafa Usta dk. 62 xx)

Yedekler: Asil Kaan Güler, Erdem Korkmaz Güne

Teknik Direktör: Tansu Yaan

Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış xx, Saruhan Fındıkçı x (Cuma Menize dk. 69 xx), Berke Bıyık xx (Hasan Çelik dk. 85 x), Osman Işıklı xx, Oğuz Aydın xx (Ahmet Aktaş dk. 69 xx), Tunç Murat Behram xx, Gökhan Köseoğlu x, Enes Alıç xx, Yalçın Eycan Kaya xx, Alper Kadir Duruk xx, Burak Sürmeli xx (Yusuf Can Abay dk. 77 xx)

Yedekler: Şener Özcan, Emre Erdem, Turan Ali Demirci

Teknik Direktör: Uğur Balcıoğlu

Goller: Alpay Eroğlu (dk. 43), Alper Kahraman (dk. 90) (Kızılcabölükspor) Tunç Murat Behram (dk. 11), Yakçın Eycan Kaya (dk. 35), Cuma Menize (dk. 75) (Bucaspor 1928)

Sarı Kartlar: Ahmet Aktaş (dk. 80) (Bucaspor 1928)

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