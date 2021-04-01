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3 yıldır çektiği ‘delirten ağrılardan’ Egekent’te kurtuldu

İHA

3 yıldır çektiği ‘delirten ağrılardan’ Egekent’te kurtuldu

– İzmir’de 3 yıldır süren ve halk arasında ‘delirten ağrı’ olarak bilinen trigeminal nevralji rahatsızlığıyla yaşayan 63 yaşındaki Huriye Abay, Özel Denizli Egekent Hastanesi’nde yapılan başarılı ameliyat ile ağrılarından kurtularak sağlığına kavuştu.

İzmir’de yaşayan Huriye Abay (63), 3 yıldır halk arasında ‘delirten ağrı’ olarak nitelendirilen trigeminal nevralji rahatsızlığı yaşıyordu. Doktor doktor dolaşan ve pek çok farklı tedavi yöntemi deneyen hasta, tavsiye üzerine Özel Denizli Egekent Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman’a başvurdu. Doktorumuzun kendisine sunduğu tedavi yöntemlerinin içinden, cerrahi yöntemi tercih eden hasta; Doç. Dr. Memduh Kerman, Doç. Dr. Ergün Karavelioğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği yaklaşık 2 saat süren ameliyatın sonunda dayanılmaz ağrılarından kurtuldu. Yaklaşık 4 gün hastanede yatan ve sağlıklı bir şekilde taburcu edilen Abay, “Çok şükür artık ağrılarım kesildi. Bugün ameliyat olalı 4. gün ve ağrım hiç yok. Önceden her gün avuç avuç ilaç almak zorunda kalırken ameliyattan sonra bu ilaçları artık kullanmayacağım” şeklinde konuştu.

“Annem hayata geri döndü”
Alternatif tedavi yöntemleri denediklerini ancak sonuç alamadıklarını dile getiren kızı Gökçe Abay Özay (38), “En son tavsiye üzerine Memduh Bey’e geldik. Ameliyat olalı 4 gün oldu, annemin ağrıları tamamen dindi. Bugün taburcu olacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu hastalıktan kurtardılar ve annem hayata geri döndü” diye konuştu.

“Bu hastalıkta ameliyat başarılı olursa ağrı da hemen geçiyor”
Trigeminal nevraljinin zor bir rahatsızlık olduğunu ve bu doğrultuda cerrahi tedavinin tecrübeli ellerde yapıldığında daha iyi sonuçlar alındığına dikkat çeken Doç. Dr. Memduh Kerman, “Hastamız bize yüzünün sağ yanağında ve çenesinde ‘şimşek çakar gibi’ şiddetli ağrı şikayeti ile geldi. Kendisine tanısı konulan trigeminal nevralji nedeniyle daha önce ilaç ve radyofrekans tedavisi gibi farklı tedaviler uygulanmış. Tavsiye üzerine bize gelen hastamızın üst çenesine alkol bloğu yapıldı. Üst çene ağrısı geçen hastanın alt çene ağrısının devam etmesi üzerine, kendisine farklı tedavi seçenekleri anlatıldı. Ameliyat olmak istediğini belirten hasta operasyona alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından 4 gün hastanemizde kalan hastanın tüm ağrıları son bularak taburcu edildi. Sonuç itibariyle çok şiddetli bir ağrı olan trigeminal nevralji ağrısında cerrahinin başarısı anında ortaya çıkar. Ameliyat başarılı olursa ağrı da hemen geçer. Tedavi yöntemlerinin kendine göre artı ve eksileri vardır. En uygun tedaviyi hasta ile hekimin konuşarak kararlaştırması uygundur” ifadelerini kullandı.

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