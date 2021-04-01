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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güngör; “Sarayköy merkez ilçe olma yolunda”

İHA

Başkan Güngör; “Sarayköy merkez ilçe olma yolunda”

Sarayköy’de bir dizi ziyarette bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, “İnanıyorum ki Sarayköy almış olduğu yatırımın fazlasını alacak ve Denizli’nin merkez ilçelerinden birisi olacak” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Nazlıer ile birlikte Sarayköy’de bir dizi ziyarette bulundu.
İlk ziyaretini Sarayköy Belediyesi’ne yapan AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör’e, AK Parti İlçe Başkanı Volkan Gezen, MHP İlçe Başkanı Ali İhsan Seçkin ve parti üyeleri eşlik etti. Misafirlerini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“İlçemizin güzel değişimi birlik ve beraberliğin eseridir”
Sarayköy’ü hak ettiği hizmetlerle bir araya getirmeye devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Özbaş, “ İlçemizin eğitiminden kültürüne, sporundan ekonomisine kadar güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye çalıştık. Çok şükür ki 2014 yılından bu yana alnımızın akıyla söz verdiğimiz projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Ben bu memleketin evladıyım. Memleketime hizmetkar olmak beni mutlu ederken bu mutluluk içinde ‘Daha neler yapabiliriz’ sorusunu her yıl kendimize sorarak yeni hizmetler üretiyor, ilçemizi geliştiriyoruz. Tabi, ilçemizin 7 yılda gözle görülür derecedeki değişimi birlik ve beraberliğin eseridir. En başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Grup Başkanvekilimiz Cahit Özkan’a, AK Parti Milletvekillerimiz Nilgün Ök, Şahin Tin ve Ahmet Yıldız’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a ve İl Başkanlığımıza ilçemize göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Bizim yatırımlarımız insana yapılan yatırım”
Sarayköy’ün çok geliştiğini aktaran İl Başkanı Güngör de, “Buradaki harika enerji ve sinerji olmasaydı Sarayköy’de başarıyı elde edemezdik. Güven veren güler yüzü ile her zaman hemşehrilerinin yanında olan çalışkan bir Belediye Başkanımız var. İnanıyorum ki Sarayköy almış olduğu yatırımın fazlasını alacak ve Denizli’nin merkez ilçelerinden birisi olacak. Sarayköy önümüzdeki dönemlerde nüfusu ve yatırımlarıyla yaşanabilir merkez ilçe olma yolunda. Bizim yatırımlarımız insana yapılan yatırım. Gücümüz memleketimize hizmet etmek. Ahmet Başkan’dan çok memnunuz. İnşallah Sarayköy’de efsane Başkan olarak kalacak” diye konuştu.

“Hizmetin nasıl yapılacağını gösterdik”
AK Parti Sarayköy İlçe Teşkilatının bir aile olduğuna değinen İlçe Başkanı Volkan Gezen ise, “30 Mart seçimlerinde burada çok güzel bir aile kurduğumuza inanıyorum. Herkes birbiriyle abi, kardeş gibi oldu. Ötekileştirme olmadan tek yumruk halinde ilerledik. Hizmetin nasıl yapıldığını gösterdik ve Sarayköy’ümüze güzel temeller attığımızı düşünüyorum. Genel seçimlerde herkesi şaşırtacak bir oy oranı için çok sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sarayköy için çalışmaya her zaman hazırız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Özbaş, İl Başkanı Güngör’e Sarayköy’ün Milli Mücadeledeki kahramanlık simgesi olan efe heykeli ile geçtiğimiz aylarda vefat eden Ressam Orhan Güler’in sulu boya resimlerinin yer aldığı kitabı hediye etti.
Belediye ziyaretinin ardından Başkan Özbaş ile birlikte esnafları ziyaret eden Başkan Güngör, son olarak AK Parti İlçe Başkanlığında parti üyeleri ile bir araya gelerek istişarede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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