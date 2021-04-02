Pandemi omuz ağrılarını daha çok arttırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi omuz ağrılarını daha çok arttırdı

İHA

Pandemi omuz ağrılarını daha çok arttırdı

Gündelik yaşamı ciddi oranda etkileyen omuz ağrılarında erken teşhis oldukça önemli taşıyor. Özellikle artan ve hareket kısıtlılığına yol açarak gündelik yaşamı olumsuz etkileyen omuz ağrıları ertelemeye gelmiyor. Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Merve Bergin Korkmaz, omuz ağrılarının nedenlerine değinerek tedavisi için uyarılarla bulundu.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Merve Bergin Korkmaz, pandemi döneminde evde daha çok kalmaya bağlı olarak omuz ağrısı şikayetiyle gelen hastaların sayısında artış olduğunu aktardı. Bel ve boyun ağrılarından sonra en çok omuz ağrısı sebebi ile hastaların yaşam kalitesinin düştüğünü ve günlük hayattaki hareketlerinde kısıtlılık olduğunu belirten Uzm. Dr. Merve Bergin Korkmaz, ’’Omuz ağrıları, genellikle sıklığı yaşla birlikte artıyor ve yaşlılarda daha uzun süreli ağrılara sebep oluyor. Özellikle omuz ekleminin aşırı ve kötü kullanım sonucu oluştuğundan, elini başının üzerinde çok sık kullanarak çalışan meslek gruplarında ve kontrolsüz spor faaliyetleri yapanlarda daha sık görülüyor. Hastalar, omuz ağrısı ile birlikte gelen hareket kısıtlılığı nedeniyle bize gelirler. Önceleri hareket sırasında olan omuz ağrıları, ilerleyen durumlarda dinlenme sırasında ve gece uyku sırasında da ortaya çıkar. Örneğin hastalar saçını tararken, kıyafetlerini giyip çıkartırken, yüksek bir yerden bir şey almaya çalışırken veya araba kullanırken omuz ağrısına bağlı zorlanırlar. Bu durum Pandemi döneminde daha da arttı" dedi.


Omuz ağrılarında da erken tanı oldukça önemli
Çoğu zaman omuz ağrılarının ihmal edildiğini söyleyen Uzm. Dr. Korkmaz, "Hastaların bu ağrıları önemseyip kronikleştirmeden bir doktora başvurmaları çok önemlidir. Çünkü basit bir problem başlangıçta müdahale edilmezse tedavisi daha zor bir duruma gelebilir. Eğer ağrılar bir haftadan uzun sürüyorsa, basit ağrı kesiciler ile geçmiyorsa, gece uyku sırasında ağrı oluyorsa ve hareket kısıtlılığı geliştiyse mutlaka bir hekime mutlaka başvurulmalıdır’’ şeklinde konuştu.

Omuz ağrılarının birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabileceğine de değinen Uzm. Dr. Korkmaz, "Yaşlılarda genellikle, eklemin uzun süre kullanımına bağlı olarak halk arasında kireçlenme olarak bilinen kıkırdak aşınmasına ve tendonların zamanla yıpranmasına bağlı olarak, eklem yapısındaki bozuklukların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Gençlerde ise daha çok aşırı ve kontrolsüz kullanmaya, travmalara, darbelere, çalışma koşullarına bağlı, eklemi hareket ettiren kasların sıkışması, bu kasların kemiğe yapışma yerlerindeki tendonların zedelenmesi ve yırtılması sonucu ortaya çıkan kas ve tendon problemlerine bağlı oluşur” ifadelerini kullandı.

“Boyun ve omuz ağrıları karışır”
Boyun ve omuz bölgeleri birbirine yakın olduğu için hastalıklarının karışabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Korkmaz ‘’Boyun ve omuz ağrıları birbirine çok karışır. Omuz ağrıları boyuna, boyun ağrıları ise omuza yansıyabilir. Boyun ağrılarında ağrı daha çok omuzun arkasına ve kürek kemiğinin üstüne yayılırken, omuz kaynaklı ağrılarda omzun yan tarafında dirseğe doğru yayılan bir ağrıya neden olur. Boyun kaynaklı ağrılarda omuz hareketleri genellikle ağrısız iken, omuz hareketlerinde ağrı olması bizi omuz kaynaklı bir hastalığa yönlendirir. Hatta omuz bölgesindeki ağrıların, nadiren de olsa, bu bölgedeki dokulardan kaynaklanmadığını, akciğer, kalp ve midesafra kesesi ile ilgili hastalıkların da yansıyan ağrı olarak omuzda ağrıya neden olabilir” dedi.

Tanı sonrası hastaya uygun tedavi önemli
Hastanın hikayesinin tam olarak alınmasının, tanıya götürmede oldukça önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Korkmaz ‘’İyi bir anemnez ve fizik muayene ile omuz ağrılarının nedenini ya da nereden kaynaklandığını genellikle tanımlayabiliyoruz. Kas sıkışmasının, kastendon yırtığının ve donuk omuzun tanısını muayene sırasında koyabiliyoruz. Bunun yanında röntgen ve MR gibi görüntülüme yöntemi ile hasarın nerede oluğunu çoğu zaman bulabiliyoruz. Böylece hastaya yönelik uygun bir tedavi programı planlıyoruz.’’ dedi.

Omuz ağrılarında tedavi yöntemleri nelerdir?
Her hastalıkta olduğu gibi omuz ağrılarında da erken tanı ve tedavinin öneminden bahseden Uzm. Dr. Korkmaz, şu uyarılarda bulundu:
"Omuz hastalıklarının, erken tanı ve tedavi ile iyileşme oranı yüksektir. Hasta, hastalığı hakkında ve tetikleyen faktörler konusunda bilgilendirilmeli ve iyileşme sürecinin uzun olabileceği anlatılmalıdır. Tedavide amaç omuz ağrısını azaltmak, omuz fonksiyonlarını yeniden kazandırmak, sıkışma derecesini azaltmak, varsa iltihaplanmayı azaltmak ve hasarın ilerlemesini en aza indirmektir. Hastanın tedavisi planlanırken yaşı , fiziksel durumu, beklentisi, hastalığın şiddeti, süresine göre tedavi planı oluşturulmalıdır. Eklem içi kortizon enjeksiyon uygulamaları, PRP uygulamaları, nöral terapi uygulamaları, lokal ozon uygulamaları ağrıyı kontrol altına almak, ödemi azaltmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için yaptığımız uygulamalar arasında yer alıyor. Ancak omuz ağrılarının tedavisinde, fiziksel tıp ve rehabilitasyon yöntemleri ve egzersiz eğitimi oldukça önemli bir rol oynar. Fizik tedavi yöntemleri olarak, hastanemizde de uygulanan sıcaksoğuk paket uygulamaları, TENS, US, HİLLTERAPİ gibi kombine fizik tedavi uygulamaları, medikal masaj uygulamaları, manuel terapi yapılıyor. Egzersiz tedavisi, tedavinin temelini oluşturur. Bu nedenle hastalara germe güçlendirme egzersizleri, postür egzersizleri mutlaka öğretiyoruz"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Enstrüman hediye edilen çocuklardan mini konser
YEREL HABERLER Enstrüman hediye edilen çocuklardan mini konser
Denizli’de kamu kurumları, STK’lar ve iş dünyası otizmli bireylere umut olmak için güç birliği yaptı GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan; “Otizmli bireylerin topluma kazandırılması acil bir konu haline geldi” dedi.
YEREL HABERLER Denizli’de kamu kurumları, STK’lar ve iş dünyası ...
Denizli’de STK'lardan Doğu Türkistan’daki soykırıma kınama
YEREL HABERLER Denizli’de STK'lardan Doğu Türkistan’daki soykırıma ...
Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 ...
Denizli’de STK'lardan Doğu Türkistan’daki soykırıma kınama ü
YEREL HABERLER Denizli’de STK'lardan Doğu Türkistan’daki soykırıma ...
Denizli' de 'arsa mirası' tartışmasında kan aktı: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli' de 'arsa mirası' tartışmasında kan aktı: 1 ...
DTO Meclisi 1 yıl sonra fiziki toplandı Başkan Erdoğan: “Fuarda 650 milyon TL’lik alım oldu”
YEREL HABERLER DTO Meclisi 1 yıl sonra fiziki toplandı Başkan ...
3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER 3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli 1’i tutuklandı
57 yıl hapisle aranan firari suç makineleri JASAT’tan kaçamadı
YEREL HABERLER 57 yıl hapisle aranan firari suç makineleri JASAT’tan ...
Denizli'de fuhuş operasyonu: 3'ü kadın 5 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli'de fuhuş operasyonu: 3'ü kadın 5 gözaltı
57 yıl hapisle aranan firari suç makineleri JASAT’tan kaçamadı
YEREL HABERLER 57 yıl hapisle aranan firari suç makineleri JASAT’tan ...
Yeğen, amca arasında çıkan arsa kavgası ölümle bitti Arsa kavgasında yeğen tüfekle amcasını vurdu
YEREL HABERLER Yeğen, amca arasında çıkan arsa kavgası ölümle ...
Denizli ihracatları yüzde 46,4 artışla rekor kırdı İhracatta Mart ayı ‘Rekorlar Ayı’ olarak kayıtlara geçti DENİB Başkanı Memişoğlu; “2021’in kalan dönemi için önemli sinyaller veriyor”
YEREL HABERLER Denizli ihracatları yüzde 46,4 artışla rekor ...
137 yıllık tarihi Belenardıç Camisi gelecek kuşaklar için yenileniyor Pamukkale Belediyesi Belenardıç cami restorasyonu sürüyor Başkan Örki; “Camimizin restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER 137 yıllık tarihi Belenardıç Camisi gelecek kuşaklar ...
Başkan Zolan, MHP Denizli İl Başkanı ve yeni yönetimini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Zolan, MHP Denizli İl Başkanı ve yeni ...
Denizlispor'un Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor
YEREL HABERLER Denizlispor'un Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor
Esnaflara kristal pet bardak dağıtımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Esnaflara kristal pet bardak dağıtımı ...
Denizli'nin altın kızlarından turnuva rekoru
YEREL HABERLER Denizli'nin altın kızlarından turnuva rekoru
3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER 3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli gözaltına alındı
Müdürden müdüre hakaret suçlaması
YEREL HABERLER Müdürden müdüre hakaret suçlaması
Kızının sağlığı için başladı, şimdi başka çocuklara şifa olsun diye üretiyor
YEREL HABERLER Kızının sağlığı için başladı, şimdi başka çocuklara ...
‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi bu yıl da yapılacak Ramazanda hayırseverler aracılığıyla ekonomik sıkıntı çekenlere yardım eli
YEREL HABERLER ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi bu yıl da ...
Denizlili öğrenciler Avrupa’da en iyi proje ödülünü aldı
YEREL HABERLER Denizlili öğrenciler Avrupa’da en iyi proje ödülünü ...
Başkan Güngör; “Sarayköy merkez ilçe olma yolunda”
YEREL HABERLER Başkan Güngör; “Sarayköy merkez ilçe olma yolunda”