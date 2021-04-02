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Üç boyutlu sevgi babadan oğula geçti 34 yıl babasının yaşattığı üç boyutlu resim sevgisini ikinci nesle taşıdı

İHA

Üç boyutlu sevgi babadan oğula geçti 34 yıl babasının yaşattığı üç boyutlu resim sevgisini ikinci nesle taşıdı

Denizli’de geçtiğimiz yıl kaybettiği babasının 34 yıllık üç boyutlu resim sevgisini yaşatmaya devam eden Çağlar Kundakçı, ikinci nesle taşıdığı sanatıyla Türkiye’nin her yerinden gelen talepleri yerine getirmeye çalışıyor.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine Bağlı Irlıganlı Mahallesinde 34 yıl boyunca üç boyutlu Atatürk portrelerini el emeğiyle imal eden emekli öğretmen Adem Kundakçı geçen yıl vefat edince bir yıl önce emaneti oğlu Çağlar Kundakçı devraldı. Babasına ait atölyede 5 saatte bir tane, günde sadece üç tane üç boyutlu portre yapabilen Çağlar Kundakçı’nın portrelerine ülkenin her yerinden siparişler gelmeye devam ediyor.

Değişik açılardan bakıldığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün farklı görüntüsünü sergileyen çalışmaların başta Genel Kurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, değişik bakanlıklar farkı resmi kurum ve kuruluşların, spor kulüplerinin duvarlarında sergilendiğini anlatan Çağlar Kundakçı, “Babam Adem Kundakçı vefat ettikten sonra bu çalışmaları ben yapmaya devam ediyorum. Babamda 1986 yılında Diyarbakır’da Süryanilerin yapmış olduğu bir çalışmayı geliştirerek bu yıllara kadar getirdik. Yaklaşık 3334 yıllık mazisi var. Türkiye’nin hemen hemen her yerine gönderdik. Dünyanın çeşitli ülkelerinde özel talep sipariş üzerine yaptığımız resimler oldu. Genellikle askeriye ağırlıklı çalıştık yıllardır. Valilik, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, spor kulüpleri birçok kuruluşta resimlerimiz bulunmaktadır. Son bir yıldır da kendim devam ettiğim şekilde siparişlerimiz tekrar gelmeye başladı. Aynı şekilde askeriye, resmi kurumlar, şahıslar almaya devam ediyor. Küçük bir atölyede biz bunu devam ettiriyoruz. Yılların verdiği birikimle farklı resim harici topladığımız tarihi özel olan kilimler, heybeler, onları da bulduk bulundurmaya çalışıyorum” dedi.

Ağırlıklı Atatürk portresi çalışıyor
Yoğun olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portreleriyle çalıştığını ancak özel aile resimleri, doğa manzarası gibi üç boyutlu siparişler geldiğinde de yaptığını anlatan Kundakçı, “Üç boyutlu resim olarak adlandırdık yıllardır. Ağırlıklı olarak Atatürk portresiyle çalışıyoruz. Özel olarak aileyi resimlerde gelirse onları da yapıyoruz. Anne baba çocuk gibi veya babaları o şekilde de çalışmalarız oluyor, özel olarak. Manzara resimleri oluyor. Daha farklı resim isteyenler olursa onları da yapmaya çalışıyoruz. Ama yüzde 90 Atatürk resmi çalışıyoruz. Yaklaşık bir tane resim 5 saatte üç boyutluya dönüşüyor. Çünkü çok farklı işlemlerden geçiyor. Yaklaşık 3233 emek harcanıyor. Kesmesi yapıştırması, diğer farklı olaylarıyla birlikte beş saati buluyor günde en fazla üç tane falan yapabiliyorum. Daha üstü çok zor oluyor. Yorucu oluyor. Amatörce yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışanlar oldu fabrikasyon olarak deneyenler oldu, birkaç firma, ama el emeği olmayınca fabrikasyon olunca tam böyle insanın içini okşamıyor el emeği olması daha farklı boyut kazandırıyor. Biz hiç bozmadık. İlk başladığımız da bir altta bir üstte çerçeve vardı. Daha sonraları dört taraflı çerçeve olarak yapmaya başladık. Denemelerden sonra ve yıllar sonra bu halini almış oldu, böylede devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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