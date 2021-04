Spor camiasına bağış çağrısı

Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde “Denizli’de Kan Veriyor, Türkiye’ye Can Veriyoruz” sloganıyla spor camiası başta olmak üzere tüm kesimlerden gönüllülerle, 7 Nisan Çarşamba günü Kızılay’a toplu kan bağışı organizasyonu yapılacak.



Kan bağışıyla ilgili farkındalık oluşturmak için Denizli’de spor camiası öncülüğünde bağış kampanyası başlatılıyor. Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde Yetenek Sınavlarına hazırlanan yaklaşık 100 gencin gönüllüğüyle adım atılan kan bağışı kampanyasına her kesimden destek mesajları geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Gençlerin “Denizli’de Kan Veriyor, Türkiye’ye Can Veriyoruz” sloganıyla başlattıkları kan bağışı kampanyasının farkındalık oluşturduğunu dile getirdi. Bir ünite kanın, bir can kurtarmak olduğunu ifade eden İbanoğlu, 7 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek kan bağışı kampanyasına spor camiası nezdinde herkesi davet etti.



Kınıklı Yurtlar Bölgesinde bulunan Spor Kompleksi içerisinde ki Spor Salonunda, Kızılay Denizli Şubesi tarafından kurulacak bağış istasyonlarında 10.00 – 17.00 saatleri arasında isteyenler kan bağışında bulunabilecek.

