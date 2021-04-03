Acıpayam Kanyonu korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, ilçede bulunan ve çok sayıda ziyaretçilerin akın ettiği Acıpayam Kanyonunun 2021 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ziyarete kapatıldığını açıkladı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Olukbaşı ve Benlik Mahallelerinin birleşim noktasında bulunan kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olan Acıpayam Kanyonu masmavi suyu, şelaleleri, dev kayalıkları ile dikkat çekerken, korona virüs tedbirleri kapsamında bir açıklama yayınladı. Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan tarafından yayımlanan açıklamada; “Bilindiği üzere pandemi dediğimiz salgın hastalık ne yazık ki tekrar tırmanışa geçmiştir. Hiç bir faaliyetimiz insan sağlığından daha önemli olamaz. Belediyemiz de bu çerçeveden bakarak Acıpayam Kanyonumuza gelen ziyaretçi sayısının çok yüksek seviyelere çıkması ve hastalığın bulaşma riskinin artmış olacağı düşüncesi ile Mayıs ayı sonuna kadar ziyaretleri durdurma kararı alınmıştır. Cennetten bir köşe olan Acıpayam Kanyonumuzun, büyük bir heyecanla gelen siz saygıdeğer misafirlerimize kötü anılar bırakmasına asla gönlümüz razı olamaz. O nedenle siz değerli ziyaretçilerimizin anlayışla karşılayacağınızı umut ediyor ve sevdamız Acıpayam’dan tüm dostlarımıza sağlık dolu günler diliyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

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