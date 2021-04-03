Kanser erken tanıyla yüzde 80 - 95 arasında tamamen düzeliyor Özel Denizli Tekden Hastanesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Öztürk: “Tekden Hastanesi olarak kanserle mücadelede tüm hastalarımızın yanındayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanser erken tanıyla yüzde 80 - 95 arasında tamamen düzeliyor Özel Denizli Tekden Hastanesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Öztürk: “Tekden Hastanesi olarak kanserle mücadelede tüm hastalarımızın yanındayız”

İHA

Kanser erken tanıyla yüzde 80 - 95 arasında tamamen düzeliyor Özel Denizli Tekden Hastanesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Öztürk: “Tekden Hastanesi olarak kanserle mücadelede tüm hastalarımızın yanındayız”

Özel Denizli Tekden Hastanesi başarılı akademisyen hekimlerinden Doç. Dr. Mustafa Öztürk, kanser hastalığında erken tanının önemini belirtirken kırmızı ve mor renkte meyve ve sebzelerin tüketilmesinin gerektiğini ifade etti. Dr. Öztürk, “Erken tanının öneminden sürekli bahsediyoruz. Çünkü tanısı konulan hastaların nerdeyse yüzde 80, 90 ve hatta 95’inde tamamen iyileşme oluyor” dedi.

Vatandaşların kanserden korunma konusunda farkındalık oluşturmak ve kanserle mücadelenin önemine vurgu yapmak için 1 ile 7 Nisan tarihleri arasında Kanserle Mücadele Haftası düzenlenirken, Özel Denizli Tekden Hastanesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Öztürk önemli açıklamalarda bulundu. Kanseri tetikleyen 3 önemli mekanizmanın bulunduğu belirten Dr. Öztürk, geçmişten günümüze tedavi yöntemlerinin arttığını söyledi. Oksidayonun artmasının sıkıntılı bir durum olduğunu ifaden eden Dr. Öztürk, “Kanser hastalıkları ve diğer hastalıkların oluşum mekanizmasında 3 temel unsur var. 1.’si vücudun oksitlenmesi veya paslanması, 2. mekanizma İnflamasyon yani vücudun yangını dediğimiz olay, 3. mekanizma ise vücuttaki damarların tıkanması. Bu üç temel unsur vücutta hastalıkları oluşturmaktadır ve kanser de bu mekanizmalarla meydana gelmektedir. Bu 3 unsur günümüzde yaşayan insanları daha fazla tehdit etmektedir. Bundan 200 sene önce yaşayan insanlar bu tür sıkıntıların çoğuna maruz kalmazdı, çünkü o dönemde radyasyon yoktu, kimyasallar bu ölçüde kullanılmıyordu, genetiği değiştirilmiş gıdalar veya sigara bu kadar sıklıkla kullanılan bir tehdit değildi. Bu yüzden oksidasyonun artması günümüzde yaşayan insanlar için son derece sıkıntılı durum ve kanserin en önemli oluşum mekanizmalarından biridir” dedi.

“Erken tanı koymak son derece önemli”
Belirli yaşlarda ve belirli aralıklarda vatandaşların test yaptırması gerektiğini belirten Dr. Öztürk, “Oksidasyonun artmasını engellemek için kanserli hastaların veya kanserden korunmak isteyen hastaların özellikle kırmızı ve mor renkte meyveleri tüketmeleri gerekiyor. Bunları tabi ki de tüketirken bir takım kimyasalları da almamaları gerekiyor. Antioksidanların kullanılması hastalıkların önlenmesi adına önemli. Fakat hastalık belli bir süreden sonra oluşabilir. Bu nedenle erken tanı koymak son derece önemli. Kanseri erken teşhis edebilmek için belli testler ve parametreler var. Örneğin 40 yaşından sonra bayanlarda meme ultrasonu ve mammografi gibi, 50 yaşından sonra kolonoskopi ve endoskopi gibi testlerin yapılması erken tanı konmasını sağlıyor. Erken tanının öneminden sürekli bahsediyoruz. Çünkü tanısı erken evrelerde konulan hastalarda nerdeyse yüzde 80, 90 ve hatta 95’inde tamamen iyileşme oluyor” ifadelerini kullandı.

“Neredeyse 200 ile 300 yakın akıllı moleküller çıktı”
Kanserin tedavisi noktasında önemli ilerlemeler olduğunu söyleyen Dr. Öztürk, “Kanser tedavilerinde son yıllarda gerçekten akıl almaz çok ciddi gelişmeler meydana geldi. Akıllı moleküller dediğimiz tedavi şekilleri bundan 20 sene öncesine kadar hayatımızda yokken veya sadece bir iki tedavi söz konusu iken şimdi artık neredeyse 200 ile 300 yakın akıllı moleküller çıktı. Şu anda tüm dünyada kullanılan değişik akıllı moleküller var. Her geçen gün yeni bir tanesiyle karşılaşıyoruz. Bu açıdan kanser tedavisi gelecek vadeden daha sonraki yıllarda çok daha güzel sonuçlar vadeden tedaviler şekline dönüştü. Bu tedavilerin büyük çoğunluğunu Türkiye’de ve hastanemizde yapıyoruz. Hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte Tekden Hastanesi olarak kanserle mücadele eden tüm hastalarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale Belediyesinin faaliyet raporu kabul edildi
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinin faaliyet raporu kabul edildi
Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
'Saklı cennet' Acıpayam Kanyonu, ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER 'Saklı cennet' Acıpayam Kanyonu, ziyarete kapatıldı
Acıpayam Kanyonu korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Acıpayam Kanyonu korona virüs tedbirleri kapsamında ...
Eski Taçev misafirlerini bekliyor
YEREL HABERLER Eski Taçev misafirlerini bekliyor
Sulama borusunda sıkışan 3 yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sulama borusunda sıkışan 3 yavru köpeği itfaiye ...
Denizli'nin ilk milli mücadele şehitliği açıldı
YEREL HABERLER Denizli'nin ilk milli mücadele şehitliği açıldı
Pamukkale’nin eşsiz güzelliğinde 'Dünya Masa Tenisi Günü' kutlanacak
YEREL HABERLER Pamukkale’nin eşsiz güzelliğinde 'Dünya Masa Tenisi ...
Denizli’nin ilk milli mücadele şehitliği açıldı Denizli Büyükşehir Belediyesi 100 yıllık katliamı unutturmadı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan; “Unutmayacağız, unutturmayacağız, emanetlerine sahip çıkacağız”
YEREL HABERLER Denizli’nin ilk milli mücadele şehitliği ...
Zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
Vatandaşlara kolaylık adına HES kodlu anahtarlık Merkezefendi Belediyesi, vatandaşlara HES kodlu anahtarlık hediye ediyor
YEREL HABERLER Vatandaşlara kolaylık adına HES kodlu ...
Serinhisarlı gençler, Türkiye Dart Turnuvasına damga vurdu
YEREL HABERLER Serinhisarlı gençler, Türkiye Dart Turnuvasına damga ...
Çamaeli Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı
YEREL HABERLER Çamaeli Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu ...
Denizli'nin karateci kızları Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu
YEREL HABERLER Denizli'nin karateci kızları Türkiye Şampiyonası'na ...
Alçıdan yaptıkları heykeli, 'Zeus'un oğlu' diyerek 1 milyon liraya satmaya çalıştılar
YEREL HABERLER Alçıdan yaptıkları heykeli, 'Zeus'un oğlu' diyerek 1 ...
Spor camiasına bağış çağrısı
YEREL HABERLER Spor camiasına bağış çağrısı
Karakovalıların yüzü artık gülüyor
YEREL HABERLER Karakovalıların yüzü artık gülüyor
Yaptıkları sahte heykeli tanımayınca yakayı ele verdiler “Zeus’un hangi oğlu” sorusu kolay para kazanma hayallerini bitirdi
YEREL HABERLER Yaptıkları sahte heykeli tanımayınca yakayı ele ...
Denizlispor zorlu virajda 
YEREL HABERLER Denizlispor zorlu virajda 
Üç boyutlu sevgi babadan oğula geçti 34 yıl babasının yaşattığı üç boyutlu resim sevgisini ikinci nesle taşıdı
YEREL HABERLER Üç boyutlu sevgi babadan oğula geçti 34 yıl babasının ...
Büyükşehir'den Milli Savunma Sınavı’na gireceklere ulaşım kolaylığı
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Milli Savunma Sınavı’na gireceklere ...
Jandarma olayların yüzde 99.3’ünü aydınlattı
YEREL HABERLER Jandarma olayların yüzde 99.3’ünü aydınlattı
Pandemi omuz ağrılarını daha çok arttırdı
YEREL HABERLER Pandemi omuz ağrılarını daha çok arttırdı
Enstrüman hediye edilen çocuklardan mini konser
YEREL HABERLER Enstrüman hediye edilen çocuklardan mini konser