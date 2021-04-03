Denizlispor 16 yıl sonra ilk peşinde



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe´ye konuk olacak Yukatel Denizlispor, ligde 2005 yılından beri yenemediği rakibine karşı 16 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Süper Lig´in 32. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor, 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe´ye konuk olacak. İki ekip, 53. kez karşı karşıya gelecek. Lig ve kupada iki takım arasında şu ana kadar oynanan 52 maçta Fenerbahçe 34 kez kazanırken, Denizlispor 6 kez sahadan zaferle ayrıldı, 12 maç ise berabere bitti.

Düşme hattında yer alan Denizlispor ligde oynanan karşılaşmalarda sarı lacivertli rakibine karşı son galibiyetini 2005 yılında aldı. Ege ekibi, Denizli´de oynanan ve 2-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından Fenerbahçe´ye karşı ligde galibiyet yüzü göremedi. Denizlispor, sarı lacivertlilere karşı deplasmanda yalnızca 1 kez kazanabildi. Yeşil-siyahlılar, 2001 yılında oynanan Türkiye Kupası maçında rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-04-03 13:23:03



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