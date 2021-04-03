Kontrolden çıkan araç orta refüje çıkarak yan sürüklendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil orta refüje çıkarak yan sürüklendi. Kazada araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emre Baysal idaresindeki 20 ADM 860 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak yan sürüklendi. Araç lastiğinin kopması sonucu dururken, yoldan geçen vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralı olan Emre Baysal’a ambulansta müdahale ederken, polis ekipleri yolda önlemler alarak trafiğin tek şerit halinde geçişini sağladı. Orta refüjde bulunan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.