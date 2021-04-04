Denizli Basket'in konuğu Kocaeli



DENİZLİ, (DHA)Türkiye Basketbol Ligi'nde son 9 maçını kazanarak zirveye ortak olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, şampiyonluk yarışında yarın Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde son 6 haftaya 24 maçta aldığı 16 galibiyetle giren Denizli temsilcisinde Başkan Veli Deveciler, son topa kadar mücadeleyi bırakmayıp hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.BAŞKAN DEVECİLER: SON TOPA KADAR MÜCADE ETMEMİZ GEREKİYORZor bir maça çıkacaklarına dikkat çeken Başkan Veli Deveciler, "Ligin sonuna yaklaştıkça her maç daha zor oluyor. Üst üste 9 maçımızı kazandık. Artık 6 maçımız kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor maçı çok çok önemli bir maç olacak. Rakibimiz çok tecrübeli oyunculara ve çok kaliteli iki yabancı oyuncuya sahip. Çok zor maç olacak. Son topa kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Bu haftadan itibaren üç maçımız televizyondan canlı yayınlanacak. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım, tüm izleyenlere keyifli ve kaliteli maçlar izletir ve sonunda sevinen biz oluruz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2021-04-04 11:59:38



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