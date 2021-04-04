Nar ve ayva üreticisi tarlada eğitimli ara eleman istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nar ve ayva üreticisi tarlada eğitimli ara eleman istiyor

İHA

Nar ve ayva üreticisi tarlada eğitimli ara eleman istiyor

Nar ve ayva üreticileri ürettikleri ürünlerin kalitesinin arttırılması mahallede kurulu milyon dolarlık tesislerden tam verim alınması ve daha kaliteli ürünlerin ihracata sunulması için bölgeye tarım lisesi veya tarım meslek yüksekokulu açılmasını istiyor.
Denizli’de nar ve ayva üretiminde öne çıkan Pamukkale İlçesine bağlı Irlıganlı Mahallesinde üreticiler tarlalarında eğitimli ara eleman istiyor. Yaklaşık 55 bin ton civarında nar üretiminin yapıldığı Türkiye nar ihracatının yüzde 15’lik bölümünün karşılandığı bölgede milyon dolarlık tesislerde görev alacak ara elemanların yetiştirilmesi için mahalleye tarım lisesi veya tarım meslek yüksekokulu açılması üreticinin en büyük hayali.

Bölgenin mikro klima özelliği sayesinde erkenci birçok meyvenin de yetiştirilmesine imkan sağladığını nar ve ayvanın bölgede daha kaliteli yetiştirildiğini ihracatının da yoğun olarak yapıldığını anlatan bölgedeki en büyük nar üreticilerinden biri olan Mehmet Ali Yılmaz, “Pamukkale Ovası son dönemlerde ihracat kalemi meyveciliğin yoğun olarak gerçekleştirildiği bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Hicaz narı ve ayva üretimiyle bölgesel mikro klima etkisi, ürün çeşitliliği, deseni, tercih edilen ve kabul gören meyve kalemleri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bölgede üretim kalitesini yükseltmemizi ihracat merkezli birim fiyatını arttırabilmemizin yolunun markalaşmadan geçtiğini biliyoruz. Markalaşırken de ara eleman ihtiyacının tarım lisesi tarım meslek yüksekokuluyla ortaya konabileceğine inanıyoruz. Yakın gelecekte bölgede tarım hayvancılık lisesi ihtiyacı söz konusudur. Çünkü çok ciddi yatırım kalemlerinin bölgede yer aldığını ve bunu tüm üreticilerimizin çiftçilerimizin daha layıkıyla icra etmeye çalıştığını görüyoruz” dedi.

Tarımsal turizm desteklenmeli
Bölgedeki verimli tarım arazilerinin yanında her yıl ilginin arttığı tarım turizminin de hız kazanması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “Diğer taraftan tarımsal turizmin desteklenmesi vasıtasıyla Pamukkale ilçesinde ve Pamukkale ovasında kekikten hareketle ovaya indiğimizde ayva ve nar üreticiliğinin arzu edilen seviyenin bir basamak daha arttırılması gerektiğini bir Pamukkale Festivaliyle tarım festivaliyle de desteklenmesi ovada üreticimizin kazancının artacağını alın terinin emeğinin karşılığını tam manasıyla bulacağını düşünüyorum. Bölgede zaman zaman iklime ve koşullara göre değerlendirildiğinde Türkiye’nin yüzde 15’lik nar ihracat kalemini oluşturuyor. Bu çok ciddi bir oran. Her yıl daha profesyonelleşen, daha tecrübeli olarak üretilen çiftçimizin alın teri emeği ve tecrübe artışı da rekolteye ürün kalitesine de yansıdığını görüyoruz. Markalaşmada arzu ettiğimiz seviyeye bu yolla çıkacağımıza inanıyorum. Bölge genel itibariyle pamuk ekim alanları olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak pamuk üretiminde baktığımız da daha geniş, arazilerle sonuca gidebildiğimizi görüyoruz. Katma değer sağlayabildiğini görüyoruz. Pamukkale ovasında arazi yapısı daha küçük dönüklü arazilerden yer aldığı için böyle bir farklılık gerek birim fiyatı yüksek gerekse üretim anlamında daha yüksek tonajlara ulaşabildiğimiz meyve kalemleriyle bölgesel bir ferahlama söz konusu oldu. Bölge insanı da emeğiyle gayretiyle ve yüreğiyle Türk tarımının gelişmesi için elinden geleni yaptı yapmaya da devam ediyor” diye konuştu.

Girdi maliyetleri yüksek
Bölgede üretimin girdi maliyetlerinin yüksek olmasından etkilendiğine dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti:
“Geçen yıl narda yaklaşık 55 bin tonluk nar rekoltesine ulaştık, veriler bazı yıllarda değişebiliyor. Önümüzdeki günlerde rahmet yağmurlarının yağmasıyla birlikte bölgesel susuzluğunda önüne geçilecektir. Bölgesel basınçlı boru sistemleriyle birlikte suyun daha doğru kullanımıyla birlikte ovaya bolluk bereket gelmeye devam edecektir. Burada girdi maliyetlerinin yüksek olması zirai ilaç gübre ve tarımsal sulamada birim fiyatlarının yüksek olması ciddi anlamda etki sağlıyor, belki de markalaşmanın önüne geçiyor. Ancak önümüzdeki süreçte bunun düzelebileceğini, farklı yaklaşımlarla farklı desteklerle hükümetimiz ve tarım il müdürlükleri tarafından çözüm bulabileceğimize inanıyorum. Pamukkale ovasını değerlendirdiğimizde yaklaşık 40 bin dönümlük bir alan söz konusu ve bu alanda özellikle yeni dikim sahalarında ayva meyveciliğinin arttığını görüyoruz. Kocadere hattında birkaç bin dönümlük alanda erkenci kayısı olarak tabir ettiğimiz ürünün arttığını görüyoruz. Birkaç yıl içinde ovanın tamamında boş sahasının kalmayacağını ve meyve dikili alanların oluşacağını düşünüyorum. Pamukkale Ovası niteliği itibariyle bu havzada mikro klima etkisi olarak tabir edilen diğer bölgelere nazaran daha erken kırmızılaşan daha erken hasat edilen nar üretimini görebiliyoruz. Daha dayanıklılığa haiz ayva üretimini görebiliyoruz. Depo ömrü ve saklama anlamında bütün bunlar ürünün kalitesini, kalibresini birim fiyatının artışını tercihte ön plana çıkmasını sağlıyor”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanser nedenli ölümlerde mide kanseri 2. sırada Op. Dr. Umut Faydacı: “Mide kanseri, kanserler arasında 4. sıklıkla görülmekte” Mide kanseri genetik olarak yüzde 10, çevresel olarak yüzde 90 oranında meydana geliyor
YEREL HABERLER Kanser nedenli ölümlerde mide kanseri 2. sırada Op. Dr. ...
Denizli Basket'in konuğu Kocaeli
YEREL HABERLER Denizli Basket'in konuğu Kocaeli
Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada
BBP Denizli Honaz İlçe Başkanlığı binası törenle açıldı BBP Denizli İl Başkanı İsmail Karateke; “Denizli’de 7’inci ilçe binası açılışını yapıyoruz”
YEREL HABERLER BBP Denizli Honaz İlçe Başkanlığı binası törenle ...
Kontrolden çıkan araç orta refüje çıkarak yan sürüklendi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç orta refüje çıkarak yan ...
Özel eğitim kurumlarında görevliler kısıtlamadan muaf sayılacak
YEREL HABERLER Özel eğitim kurumlarında görevliler kısıtlamadan muaf ...
Denizlispor 16 yıl sonra ilk peşinde
YEREL HABERLER Denizlispor 16 yıl sonra ilk peşinde
Eski pikaplar arasında kızıyla birlikte avukatlık yapıyor Kızı ile birlikte avukatlık yaparken, tarihi pikapları yaşama kazandırıyor Avukatlık ofisinde eski pikaplara can veriyor Avukat Ali Yollu; “Eski radyo, pikapları tekrar yaşamımıza kazandırmaya çalışıyorum”
YEREL HABERLER Eski pikaplar arasında kızıyla birlikte avukatlık ...
Pamukkale Belediyesinin faaliyet raporu kabul edildi
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinin faaliyet raporu kabul edildi
Kanser erken tanıyla yüzde 80 - 95 arasında tamamen düzeliyor Özel Denizli Tekden Hastanesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Öztürk: “Tekden Hastanesi olarak kanserle mücadelede tüm hastalarımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Kanser erken tanıyla yüzde 80 - 95 arasında tamamen ...
Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
'Saklı cennet' Acıpayam Kanyonu, ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER 'Saklı cennet' Acıpayam Kanyonu, ziyarete kapatıldı
Acıpayam Kanyonu korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Acıpayam Kanyonu korona virüs tedbirleri kapsamında ...
Eski Taçev misafirlerini bekliyor
YEREL HABERLER Eski Taçev misafirlerini bekliyor
Sulama borusunda sıkışan 3 yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sulama borusunda sıkışan 3 yavru köpeği itfaiye ...
Denizli'nin ilk milli mücadele şehitliği açıldı
YEREL HABERLER Denizli'nin ilk milli mücadele şehitliği açıldı
Pamukkale’nin eşsiz güzelliğinde 'Dünya Masa Tenisi Günü' kutlanacak
YEREL HABERLER Pamukkale’nin eşsiz güzelliğinde 'Dünya Masa Tenisi ...
Denizli’nin ilk milli mücadele şehitliği açıldı Denizli Büyükşehir Belediyesi 100 yıllık katliamı unutturmadı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan; “Unutmayacağız, unutturmayacağız, emanetlerine sahip çıkacağız”
YEREL HABERLER Denizli’nin ilk milli mücadele şehitliği ...
Zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
Vatandaşlara kolaylık adına HES kodlu anahtarlık Merkezefendi Belediyesi, vatandaşlara HES kodlu anahtarlık hediye ediyor
YEREL HABERLER Vatandaşlara kolaylık adına HES kodlu ...
Serinhisarlı gençler, Türkiye Dart Turnuvasına damga vurdu
YEREL HABERLER Serinhisarlı gençler, Türkiye Dart Turnuvasına damga ...
Çamaeli Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı
YEREL HABERLER Çamaeli Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu ...
Denizli'nin karateci kızları Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu
YEREL HABERLER Denizli'nin karateci kızları Türkiye Şampiyonası'na ...
Alçıdan yaptıkları heykeli, 'Zeus'un oğlu' diyerek 1 milyon liraya satmaya çalıştılar
YEREL HABERLER Alçıdan yaptıkları heykeli, 'Zeus'un oğlu' diyerek 1 ...