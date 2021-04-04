Denizlispor galibiyet için kenetlendi



DENİZLİ, (DHA)Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Yukatel Denizlispor, yarın Fenerbahçe deplasmanına galibiyet hedefiyle çıkacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın düdük çalacak.Fenerbahçe deplasmanından 3 puan alarak yükselişe geçmek isteyen yeşil-siyahlı ekipte karşılaşma öncesinde 3 eksik bulunuyor. Son olarak takımdan ayrılan kaleci Pantilimon'un yanı sıra sakatlıkları süren Ayman Mohamed ve Özgür Çek, Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek. Sakatlığından dolayı Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Recep Niyaz ise iyileşti. Recep'in görev verilmesi halinde sahadaki yerini alacağı bildirildi. Teknik direktör Hakan Kutlu, Fenerbahçe karşılaşması öncesi tüm takımın kenetlendiğini söyledi. Son sırayı hak etmediklerini ifade eden Kutlu, "Fenerbahçe karşısında elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Puan ya da puanlarla döneceğimize inancım tam" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2021-04-04 13:12:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.