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Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde de sokak hayvanları yalnız kalmadı Pamukkale Belediye Başkanı Örki; “Sadece bir gün değil, her gün yanlarındayız”

İHA

Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde de sokak hayvanları yalnız kalmadı Pamukkale Belediye Başkanı Örki; “Sadece bir gün değil, her gün yanlarındayız”

Pamukkale Belediyesi, sokak hayvanları için kedi ve köpek kulübeleri yaparken, sokaktaki canlar için yem ile su servisi yapıyor.

Her yıl 4 Nisan, tüm dünyada sayıları yaklaşık 600 milyon olan sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Dünya Sokak Hayvanları Günü” olarak kutlanıyor. Pamukkale Belediyesi, yılın her gününde sokak hayvanlarını unutmuyor. Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ahşap atıklardan sokaklarda yaşayan kediler ve köpekler için kulübe yaparak, bu hayvanların yazın sıcaktan kışın da soğuktan korunmalarını sağladı. Bu kulübeleri ilçenin bir çok noktasında yer alan parklara monte eden ekipler, sokaktaki canlara sıcak bir yuva sağlamış oldu. Özellikle korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Pamukkale Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için yem ve su kaplarını doldurarak onların yanında oldu.

“Sadece bir gün değil, her gün yanlarındayız”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçedeki vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek; “Sadece vatandaşlarımıza değil sokaktaki canlıların da yanında olmaya çalışıyoruz. Atık ahşapları toplayıp değerlendirerek sokaktaki canlar için kulübeler yaptık. Hem kediler hem de köpekler için sıcak yuva oluşturduk. Bunun yanında sokak hayvanlarına özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde yem ve su servisi yaptık. İlçemiz genelinde bu uygulamamız yılın her döneminde devam ediyor. Onlar bizim can dostlarımız. Sadece bir gün değil, her gün yanlarındayız” dedi.

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