Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı Denizlispor’da 4 futbolcu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor deplasmanda yarın karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Yeşilsiyahlı takımda 2 maç ceza alan Özer Özdemir ve 3 futbolcunun Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Denizli’de gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmana teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde ısınma hareketleri ile başlandı. Dar alanda yapılan pas oyunları ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.



Denizlispor 4 eksikle Fenerbahçe maçına çıkacak

Gaziantep FK karşılaşmasında kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Özer Özdemir, yarın oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Ağrıları nükseden Recep Niyaz ile tedavisi devam eden Ayman Ben Mohamed ile bugün yapılan son antrenmanda sakatlanan Hüseyin Altıntaş ise İstanbul’a götürülmüyor.



Yeşilsiyahlı kafile akşam saatlerinde yola çıkacak

Karşılaşma öncesi Covid19 PCR testinden geçen yeşilsiyahlı ekipte herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı. Kafile bugün akşam saatlerinde hava yolu ile İstanbul’a giderek, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Denizlispor’un Fenerbahçe ile karşılaşacağı Süper Lig 32. hafta müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.