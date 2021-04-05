Traktörünün altında can verdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde çiftçi Güngör Akgül (60), park halindeyken hareketlenen traktörünü durdurmaya çalıştığı sırada, altında kalıp, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam, Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Güngör Akgül, evinin önündeki traktörünün hareketlendiğini fark edince durdurmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Akgül, yere düşünce traktörün arka tekerinin altında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Akgül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Güngör Akgül'ün cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çal Deniz TOKAT
2021-04-05 11:11:13
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