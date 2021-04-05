GEKA projesiyle yamaç paraşütçüleri Çameli’ye akın edecek Hava Sporları Merkezi ve Yenileştirme Alanı projesi imzalandı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2020 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan "Çameli Hava Sporları Merkezi ve Yenileştirme Alanı" projesinde imzalar atıldı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Küçük ölçekli altyapı projelerine yönelik) çerçevesinde Çameli Hava Sporları Merkezi ve Yenileştirme Alanı Projesi imzalandı. İmza törenine Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.



Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, dünyanın dört bir yanında yamaç paraşütü meraklılarını kendine çeken ve 2013 yıllarından itibaren bu yana yamaç paraşütü için kullanılan 2041 rakımlı Yaylacık Yamaç Pistimizin bu proje ile Çameli’yi ziyaret edenlerin sayının daha da artacağı belirtildi. Başkan Arslan, “Çameli Hava Sporları Merkezi ve Yenileştirme Alanı projesi ile aynı zamanda yamaç paraşütü eğitimin de verileceği yamaç pistimizde yamaç paraşütü sporunu yapmak, bu sporun eğitimi almak ve İlçemizin eşsiz manzarasını görmek isteyenler için güvenli ulaşım bakımından eşsiz bir destinasyon olacak. Bölgemizde turizminin çeşitlendirilmesini sağlamak ve alternatif turizm etkinliklerini arttırarak turizm sezonunu uzatmak ve bölgenin turizm gelirlerini arttırmak amacıyla hayata geçirilen projenin Çameli ve ülke turizmine büyük katma değer sağlayacak” dedi.

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