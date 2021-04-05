Kumar operasyonunda ikinci kattan atlayan kadının bacağı kırıldı



Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de bir iş merkezinde bulunan derneğe yapılan kumar baskınında, polislerin geldiğini fark edip, ikinci kattan atlayınca bacağı kırılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Baskında, 10 kişiye toplam 60 bin 150 lira para ceza kesilip, adli işlem başlatıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin ikinci katındaki dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 10 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Baskın sırasında polislerin geldiğini fark eden Berna M., kaçmak için panikle ikinci kattan atladı. Bacağı kırılan ve kolundan yaralandığı belirlenen Berna M., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının eşi Osman M. ise gözaltına alındığı sırada üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya çalışarak, polise zor anlar yaşattı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal edip, kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye, toplam 60 bin 150 lira idari para cezası kesilip, haklarında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-04-05 15:22:31



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