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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de son 1 haftada 107 trafik kazası meydana geldi

İHA

Denizli’de son 1 haftada 107 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 62’si maddi hasarlı, 45’i yaralanmalı olmak üzere toplam 107 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 29 Mart ile 5 Nisan 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 20 bin 795 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 903 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 107 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 45’inin yaralanmalı, 62’sinin maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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