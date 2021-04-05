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Denizli Büyükşehir 'Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda dünya 2. oldu Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünya 2'ncisi oldu Başkan Zolan; "Bu gurur hepimizin"

İHA

Denizli Büyükşehir 'Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda dünya 2. oldu Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünya 2'ncisi oldu Başkan Zolan; "Bu gurur hepimizin"

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Dünya 2'ncisi oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin doğa ve çevre yatırımlarıyla da tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Hep beraber el ele vereceğiz. Sorun küresel, çözüm yerel" dedi.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Türkiye Şampiyonu olmasının ardından ülkemizi dünya kentleri arasında temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle Dünya 2'ncisi olmanın gururunu yaşıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şehirlerin iklim değişikliğine olan farkındalıklarını artırmayı ve iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerini öne çıkarmayı hedefleyen, 27 ülkeden 54 kentin katıldığı Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda aldığı tarihi başarıyı muhteşem bir organizasyon ile kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

WWF Türkiye Genel Müdürü Pasinli, "Bu gerçekten büyük bir gurur"
WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 255 uluslararası belediyenin katıldığı yarışmada iklim değişikliği konusundaki plan ve taahhütlerini sunduğunu anlatarak, "Denizli Büyükşehir Belediyesi ilk olarak Türkiye şampiyonu oldu. Daha sonra büyük bir destek alarak Dünya ikincisi oldu. Bu gerçekten büyük bir gurur. Çok tebrik ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm Türkiye ve Dünya’ya ilham olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanarak, bundan sonraki süreçte de Denizli Büyükşehir Belediyesinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Denizlimize birçok tesis kazandırdık"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, 50 yıl önce başlayan sanayileşme ve bunun ardından fosil yakıtların kullanılmasıyla şehirleşmenin en üst seviyeye çıktığını anlattı. Şehirlerin çekim merkezi haline gelmesinin ardından çevre ve atmosfere zarar verilmeye başlandığını kaydeden Başkan Zolan, "Bu noktada toplu yaşamanın getirdiği çöpleri ortadan kaldırmak için katı atık bertaraf tesisleri yapmanız gerekiyor. Diğer taraftan çoğalan nüfusla birlikte doğaya atık sularınızı vermek durumunda kalırsınız. Bunu da önlemek için atıksu arıtma tesisleri yapmanız gerekiyor. Bu tesislerden de metan gazları ortaya çıkar. Metan gazları ise atmosferde sera etkisi yapar, onları da bertaraf etmeniz gerekir. Büyükşehir Belediyesi bu noktada hem katı atık, hem de atıksu arıtma anlamında Denizlimize birçok tesis kazandırdık. Bu tesislerdeki metan gazından da yenilenebilir enerji anlamında elektrik ürettik" dedi.

"2020'de Dünya'da 1000'e yakın afet olmuş"
Doğa ve çevre için fosil yakıtların önüne geçilmesi ve yenilenebilir enerji üretiminin artırılması gerektiğini belirten Başkan Zolan, "Son 10 yılda ülkemizde yenilenebilir enerji üretiminde çok büyük artış var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu konuda sadece bir kurumun ya da kişinin gayret etmesi çözüm için mümkün değil. Tüm kurumlar ve vatandaşlarımızla birlikte odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu. 2020'nin en çok felaketlerin, afetlerin olduğu bir yıl olduğunu işaret eden Başkan Zolan, "2020'de Dünya'da 1000'e yakın afet olmuş. Kum fırtınaları, söndürülemeyen yangınlar, aşırı yağışlar, kurak bölgeler, sonuç itibari ile denge bozulmuş. Bu dengenin bozulmasının en başta etkisi sera gazı. Bu olumsuzluk iklimleri değiştiriyor. Biz Denizli'mizde 'sera gazını azaltmamız gerekiyor' diye bir hedef koyduk ve ortaya bir yol haritası çıktı" dedi.

"Sorun küresel, çözüm yerel"
Amaçlarının çevreyi korumak olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, tek merkezden yürüttükleri SCADA Su Yönetim Sistemini anlatarak, Denizli'de bir zamanlar içme suyu kayıp kaçak oranının yüzde 60'ı bulduğunu, yaptıkları alt yapı yatırımlarıyla bunu sıfıra yakın hale getirdiklerini söyledi. Bugüne kadar kent merkezinde döşedikleri alt yapının 7000 kilometreyi bulduğunu bunun da Denizli’den Çin’e kadar uzanan bir rakama denk geldiğini anlatan Başkan Zolan, "Geleceğimizi ve suyumuzu korumak adına bunları yaptık. Trafik Yönetim Sistemi, akıllı şehir uygulamaları gibi birçok uygulama yaptık. Her yıl şehrimize yüzbinlerce fidan diktik. Bunlar tek başına yeterli değil. Hep beraber el ele vereceğiz. Sorun küresel, çözüm yerel. Bunu hep beraber başaracağız. Bir lambayı kapatacağız, evin ısı derecesini 12 derece düşüreceğiz, toplu taşıma kullanacağız, ısı yalıtımı ile enerji verimliliği sağlayacağız. Dünyanın ateşinin yükselmesine ancak bu şekildeki önlemlerle engel olabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Hep beraber başardık"
Dünyada salgın krizi, ekonomik kriz, savaş ve siyasi krizler olabildiğini ancak bunların bir şekilde aşılabileceğini belirten Başkan Zolan, "Ancak çevre krizi olursa biz yok oluruz. Çevre ile ilgili olumsuzluklara en üst seviyede hassasiyet göstererek yolumuza devam edeceğiz. Yarışmada Türkiye şampiyonu olmak bize motivasyon anlamında çok büyük katkı sağladı. Vatandaşlarımızın olağanüstü desteği ile şehrine sahip çıkmasıyla biz çok şükür bugün Dünya ikincisi olduk. Bunu hep beraber başardık. Bu gurur hepimizin. İnşallah bu sonuç bizi daha da motive edecektir. Çevre ile ilgili el ele vereceğiz ve daha ne yapabiliriz onun gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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