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Market sahibine bıçaklı saldırı

DHA

Market sahibine bıçaklı saldırı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde market sahibi Abdullah Temiz (21), işyerinde tartıştığı Teoman O. (30) tarafından bıçakla yaralandı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Selçukbey Mahallesi 650 Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete gelen Teoman O. ile işyeri sahibi Abdullah Temiz arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Teoman O., yanında taşıdığı bıçakla Abdullah Temiz'i karnından yaraladı. Temiz, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, Teoman O. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdullah Temiz, acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla  Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüpheli Teoman O. ise polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-04-05 19:17:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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