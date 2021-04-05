Market sahibine bıçaklı saldırı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde market sahibi Abdullah Temiz (21), işyerinde tartıştığı Teoman O. (30) tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Selçukbey Mahallesi 650 Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete gelen Teoman O. ile işyeri sahibi Abdullah Temiz arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Teoman O., yanında taşıdığı bıçakla Abdullah Temiz'i karnından yaraladı. Temiz, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, Teoman O. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdullah Temiz, acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüpheli Teoman O. ise polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-04-05 19:17:37



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