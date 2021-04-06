Narko-Rehber projesi anne ve anne adaylarına seminer verildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü NarkoRehber projesi kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) görevlilerine ve büyükşehir belediyesinde görevli anne ve anne adaylarına uyuşturucu ile nasıl mücadele edebileceği hakkında seminer verildi.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “NarkoRehber” projesi faaliyetleri kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (DESKİ) görevli 123 erkek personele ve Denizli Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda, büyükşehir belediyesinde görevli 90 anne ve anne adayına “Uyuşturucusuz Toplum Hepimizin Eseri Olacaktır” sloganıyla görevli polisler tarafından proje kapsamında uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararları önlemek amacıyla, bilgilendirmeler yapıldı. Bağımlı olunmadan kullanımın fark edilmesi ve erken müdahalenin hayat kurtardığı, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçileceği ve UYUMA ihbar programı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılarak toplam 213 kişiden 90’ı anne ve anne adayı katılımcıya seminer verildi.



Anne ve anne adaylarına NarkoRehber projesi anlatıldı

Okullarda görev yapmakta olan idareci ve öğretmenlere, diğer kurum ile kuruluş personellerine, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda vatandaşlara “Narkonokta bilgilendirme faaliyeti kapsamında toplam 2 bin 737 adet broşür dağıtılarak 3 bin 598 vatandaş, “Narkorehber” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” bilgilendirme faaliyetleri kapsamında toplam bin 537’si anne ve anne adayı olmak üzere toplam 2 bin 833 kişiye, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

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