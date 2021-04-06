Kalbine ayar verildi

– Denizli’de uzun süredir kalp hızının düşük olması nedeniyle sağlık problemleri yaşayan 41 yaşındaki Cahit Erim, geçirdiği başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Yapılan işlemin kardiyak nöroablasyon olduğunu söyleyen Doç. Dr. Samet Yılmaz, “Hastamız hastanemize başvurduğunda kalp hızı dakikada 46 idi. Daha önceden başka hastanelere de başvurusu olan hastanın kalp hızı ilaç tedavisi ile yükseltilememişti. Kalp pili takılması önerilen hastamıza başarılı şekilde elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon tedavisi uygulandı. Kalbimizin etrafında kalp hızımızı kontrol eden ganglion dediğimiz sinir kümeleri vardır. Bu sinirlerin aşırı şekilde çalışması, parasempatik sistem diye adlandırdığımız sistemi aktive ederek kalp hızında belirgin düşmeye sebep olmaktadırlar. Bu sinirlerin yeri saptanarak kalbin iç kısmından ısı enerjisi verilerek yakılması sonrası kalp hızı dramatik şekilde yükselmektedir. Özellikle artmış parasempatik sistem aktivitesi olan hastalarda bu işlem yüksek başarı oranı ile uygulanmaktadır. Biz de hastamıza bu işlemi yaptığımızda kalp hızı dakikada 80 atıma kadar çıktı. Hastamızın pil ihtiyacı tamamen ortadan kalktı. Dünyada belli bir süredir uygulanan ancak Türkiye’de sayılı merkezde yapılan bu işlemi ilk kez hastanemizde ve Denizli’de yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.

Her hastalıkta olduğu gibi erken tanı ve tedavinin önemini vurgulayan Doç. Dr. Yılmaz tüm hastalara şikayetleri başladığı anda uzman bir doktora gitmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

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