Denizli Büyükşehir, ünya 2. olmanın gururunu yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli Büyükşehir, ünya 2. olmanın gururunu yaşıyor

İHA

Denizli Büyükşehir, ünya 2. olmanın gururunu yaşıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda dünya 2'ncisi olmanın gururunu yaşıyor. Ünlü doğa ve çevre programcısı Güven İslamoğlu, Denizlililerin çok şanslı olduğunu belirterek, doğa ve çevreye yatırımlarının öneminden bahsetti.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Türkiye Şampiyonu olmasının ardından Dünya şampiyonluğu açıklanan Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarihi ödülü almasının gururunu yaşıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin "Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle Dünya 2'ncisi olduğu açıklandığı törenin ardından çevre sorunlarını ele alan yapımcı Güven İslamoğlu, iklim değişikliğinin getirdiği olumsuzlukları anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Dünya 2'ncisi olan Denizli Büyükşehir Belediyesini kutlayan, bu konuda Denizlililerin çok şanslı olduğunu kaydeden İslamoğlu, projede emeği geçen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başta olmak üzere tüm ekibini tebrik etti.

Çernobil'i örnek gösterdi
Güven İslamoğlu sunumunda dünyadaki en büyük tehlikenin insan ayak izi olduğunu belirterek, Çernobil'i örnek gösterdi. Çernobil patlamasında binlerce tonluk radyoaktif maddeye rağmen doğanın kendini yenilediğini kaydeden İslamoğlu, "Fakat insan ayak izinin bastığı yerde doğa kendine gelemiyor. O zaman sorun biz de" dedi. "Mesele gezegenimizi kurtarmak değil kendimizi kurtarmaktır" diyerek, geçmişte dünyanın 5 kez yok oluş yaşadığını ve 6'ıncı yok oluşa doğru gidildiğini anlatan İslamoğlu, aşırı nüfus, yaşam şekli, fosil yakıtlara bağımlılık ve beslenme şeklinin ekolojik yıkım örneklerinden olduğunu dile getirdi. Dünyada son 100 yılda 4 milyar yıllık mirasın yok edildiğini ifade eden İslamoğlu, 2050 yılında dünyadaki ortalama sıcaklığın 17 dereceye yükseleceğini anlatarak, doğa ve çevreye verilen zararı azaltacak yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, iklim değişikliği, israfı önlemek gibi önlemleri detayları ile anlattı.

"İklim değişikliğine karşı çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, iklim değişikliğinin dünyanın ve dolayısıyla tüm insanlığın karşılaştığı en büyük çevresel sorunlardan biri olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin önüne geçilmediği takdirde yıkıcı etkilerinin artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Zolan, "Türkiye'de iklim değişikliği eylem planını yapan 3. Büyükşehir Belediyesi olmanın mutluluğunu, hayata geçirdiğimiz su yönetimi ve iklim değişikliği projeleriyle de Dünya 2'ncisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen iklim değişikliğine karşı çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz. Denizlimize güzellikler katmaya, şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor, Kasımpaşa maçını Alper Ulusoy yönetecek
YEREL HABERLER Denizlispor, Kasımpaşa maçını Alper Ulusoy yönetecek
Denizlispor umut tüketiyor
YEREL HABERLER Denizlispor umut tüketiyor
Kalbine ayar verildi
YEREL HABERLER Kalbine ayar verildi
23 Nisan'a özel ödüllü resim ve şiir yarışması
YEREL HABERLER 23 Nisan'a özel ödüllü resim ve şiir yarışması
Kaçakçılardan farklı dönemlere ait çok sayıda malzeme çıktı 2 ilçede yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçakçılardan farklı dönemlere ait çok sayıda malzeme ...
Narko-Rehber projesi anne ve anne adaylarına seminer verildi
YEREL HABERLER Narko-Rehber projesi anne ve anne adaylarına seminer ...
Merkezefendi Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu kabul edildi
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu ...
Merkezefendi Basket galibiyet serisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Merkezefendi Basket galibiyet serisini sürdürüyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden dünya çapında başarı
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden dünya çapında ...
Market sahibine bıçaklı saldırı
YEREL HABERLER Market sahibine bıçaklı saldırı
Denizli'de uyuşturucuya 8 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de uyuşturucuya 8 tutuklama
Denizli'de, 1 DEAŞ şüphelisine gözaltı
YEREL HABERLER Denizli'de, 1 DEAŞ şüphelisine gözaltı
Denizli Büyükşehir 'Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda dünya 2. oldu Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünya 2'ncisi oldu Başkan Zolan; "Bu gurur hepimizin"
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir 'Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda ...
Kumarhaneden kaçarak çatıya çıkan kişi yaralandı, cezadan kaçamadı Korona virüs tedbirlerine uymayan 36 kişiye 30 bin 960 TL idari para cezası
YEREL HABERLER Kumarhaneden kaçarak çatıya çıkan kişi yaralandı, ...
Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti
YEREL HABERLER Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti
Terör örgütü üyelerine operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Terör örgütü üyelerine operasyon: 6 gözaltı
Zehir tacirlerine operasyon: 22 gözaltı
YEREL HABERLER Zehir tacirlerine operasyon: 22 gözaltı
Denizli’de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 5 gözaltı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 176 kişiye 158 bin TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 176 kişiye 158 bin ...
Denizli’de son 1 haftada 107 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli’de son 1 haftada 107 trafik kazası meydana ...
Pandemi kurallarına uymayan 39 kişiye 35 bin 100 lira ceza Denizli’de bir haftada 35 bin 100 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Pandemi kurallarına uymayan 39 kişiye 35 bin 100 lira ...
Denizli’de asayiş olayları artış gösterdi, son bir haftada 103 kişi tutuklandı Denizli’de 619 farklı asayiş olayında 448 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de asayiş olayları artış gösterdi, son bir ...
Denizli’de sağlıkçıların yüzde 80’i, yaşlıların ise yüzde 78’i aşılandı
YEREL HABERLER Denizli’de sağlıkçıların yüzde 80’i, yaşlıların ise ...
Kumar operasyonunda ikinci kattan atlayan kadının bacağı kırıldı
YEREL HABERLER Kumar operasyonunda ikinci kattan atlayan kadının ...