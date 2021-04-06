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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdoğan: “Emlakçı üyelerimizin yanındayız”

İHA

Başkan Erdoğan: “Emlakçı üyelerimizin yanındayız”

Denizli Ticaret Odası (DTO) 13. Meslek Komitesi, Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’a emlakçı üyelerinin yaşadığı sıkıntıları aktardı.
Başkan Erdoğan, emlakçı üyelerinin bundan sonra Denizli Ticaret Odası’nın logosunun da yer aldığı tek tip sözleşmelerle çalışma imkanına kavuşacaklarını, bunun bir nevi garantörlük olacağını ve sektöre mesleki bir kimlik kazandıracağını müjdeledi.
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, hizmet binasında bir araya geldiği odalarının 13'üncü Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Şamil Çınar, Komite Başkanı Volkan Gürsoy ve Komite Başkan Yardımcısı Coşkun Emik ile, sektörel sorunlarını ve Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle ilgili yapılabilecekleri ve mesleki eğitim faaliyetlerini görüştü. Komite Başkanı Gürsoy, ilgili üyelerinden gelen talepleri aktardığı görüşmenin sonunda, oda yönetimine kısa zamanda ayrıntılı bir dosya hazırlayıp sunacaklarını dile getirdi. Sektörlerinde Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olmayanların artık kaçak sayılacağını hatırlatan Gürsoy, “Sektörümüzde kayıt dışılığın önlenmesi ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması, hizmet kalitesinin de artırılması amacıyla yürürlüğe konulan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile meslektaşlarımıza verilen süre, 31 martta sona erdi. Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almayanlar artık emlak işletmesi açamayacaklar; bu belgesi bulunmayanlar da sektörümüzde faaliyet gösteremeyecekler. Yasal yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimizin haklarının korunması ve mesleğimizin daha iyi bir statü kazanması adına, bu türde bir düzenlemeye gidilmesi çok önemliydi. Başta hazırlanmasında emeği geçenlere, sonra da bu süreçte bizi yalnız bırakmayıp her türlü sorun ve ihtiyacımızla ilgilenen değerli başkanımız size ve ekibinize, ilgi ve desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından da takibe alınan Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olmadan taşınmaz ticareti faaliyeti yürütenlerin tespiti amacıyla bir ihbar mekanizması oluşturuldu. İsteyenler, edevlet şifresi ile https://ttbs.gtb.gov.tr’den giriş yaparak, yetkisiz işletmeleri ihbar edilebilecekler. Vatandaşımızdan da bizlere bu konuda yardımcı olmasını bekliyoruz” dedi.

Sektörde tek tip matbu evrak modeline geçilecek
Başkan Erdoğan ise, üyelerinin her an yanında olmaya çalıştıklarının altını çizerek, gerek bizzat üye ziyaretleri ile gerekse komiteleri aracılığıyla sahada olanları an be an takip ettiklerini ve üyelerinden kendilerine yansıyan her türlü sorunu çözüme kavuşturmaya, her talebi de imkanlar çerçevesinde karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Erdoğan, “Yeni düzenlemeyle, Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi bulunan işletmelerin faaliyet ve personel istihdamı da açıklığa kavuşturuldu. Belgesiz ve sigortasız personel çalıştırılmasının yanında İş Yeri Açma Ruhsatı bulunmayan firmaların sektörde yer almalarının yolu kapandı! Ana amacımız, mesleğin gereklerini yerine getirenlerin haklarını korumanın yanında emlak satış işlerinin adil rekabet koşullarında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda profesyonelce yapılmasını sağlamak. Dolayısıyla, mesleğinde liyakat sahibi ve tüketici haklarına saygılı, sektörde güvenilirliği bulunanların da varlığını sürdürebilmelerini tesis etmek için çalışıyoruz. Yeni düzenleme, bu anlamda herkese hayırlı ve uğurlu olsun. Bu arada, bu konuda bir adım daha attık; Taşınmaz Ticareti Eğitimi Sertifika Programı düzenledik. Bu sayede, emlakçı üyelerimiz 100 saatlik nitelikli bir mesleki eğitime tabi tutulacaklar. Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak, Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Yetki Belgesi alabilmeleri için üyelerimize özel bir indirimle Emlak Pazarlama, Tapu Siciline İlişkin Tanımlar ve Tapu İşlemleri, Gayrimenkul Değerlemesi, Gayrimenkul Hukuku, Harita ve İmar Uygulamaları, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Kadastro Genel Tanımları, Şehircilik ve Kentsel Planlama, İmar Hukuku, Satış ve İkna Teknikleri ile Vergilendirme ve Emlak Finansmanı konularında 100 saatlik Taşınmaz Ticareti Eğitimi vereceğiz.” diye konuştu.

“Emlakçılık sektörüne mesleki bir kimlik kazandıracağız”
Emlakçılık sektörüne mesleki bir kimlik kazandırmak adına ne varsa yapmaya çalıştıklarını da vurgulayan Erdoğan, üyelerinin ve vatandaşın bundan sonra Denizli Ticaret Odası’nın güvencesinde iş yapma ayrıcalığını yaşayacaklarını müjdeledi. Başkan Erdoğan, “Üzerinde odamızın da logosunun bulunduğu emlakçı üyelerimizin ihtiyacı olan sözleşmeleri, öncelikle Denizli Ticaret Odamızın internet sitesine koyacak; üyelerimizin ihtiyaç halinde buradan temin ederek tek tip sözleşme üzerinden çalışmalarını sağlayacağız. Oda sicil numaralarıyla sadece üyelerimizin ulaşabileceği bir dijital evrak erişim noktası oluşturacağız. Böylelikle, merdiven altı tabir edilen kayıtsız bir şekilde sektörde yer işgal edenlerin ortamı suiistimal etmelerinin ve vatandaşın bu tipteki gelip geçici kişiler tarafından mağdur edilmesinin önüne geçmek istiyoruz. Ayrıca, bu evrakları matbu olarak da hazırlatıp bittikçe tekrar bizden temin edebilecekleri şekilde, sadece üyelerimizin kullanımına sunacağız. Seri ve sıra numaraları ile taklit edilmesini de önleyeceğiz. Ekibim, bu konudaki çalışmalarına başladı. Kısa zamanda tamamlayıp üyelerimizin hizmetine sunacağız. Denizli Ticaret Odası 13'üncü Meslek Komitemiz, en aktif gruplarımızdan biri; her zaman elini taşın altına koyanlardan. Gece gündüz demeden üyelerimizin memnuniyeti için çalışanlardan oluşan bir komitemiz. Emeklerinizden ve gayretinizden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Bizler, buralarda üyelerimize ve vatandaşımıza hizmet etmek için görev aldık; onların daha iyi olmaları için varız. Onlara hizmet etmek, vatana ve millete hizmet etmektir düşüncesi ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Elbirliğiyle gayret gösterdikçe de her türlü zorluğun üstesinden geliriz” ifadelerini kullandı.

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