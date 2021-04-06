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Bağırsak düğümlenmesi olan Nurettin bebek, Tekden’de ameliyatsız bir şekilde sağlığına kavuştu Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Afra Karavelioğlu: “Sıvı ya da hava verilerek basınçla düğümler açılıyor” Anne Sena Çınar: “Gaz sancısı diye geldik bağırsak düğümlenmesi olduğunu öğrendik”

İHA

Bağırsak düğümlenmesi olan Nurettin bebek, Tekden’de ameliyatsız bir şekilde sağlığına kavuştu Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Afra Karavelioğlu: “Sıvı ya da hava verilerek basınçla düğümler açılıyor” Anne Sena Çınar: “Gaz sancısı diye geldik bağırsak düğümlenmesi olduğunu öğrendik”

Denizli’de 10 aylık bebeğini karın ağrısı yüzünden defalarca hastanelere götüren anne, bağırsak düğümlemesi olduğunu ve ameliyat yapılacağını öğrendi. Araştırmalara başlayan anne Özel Denizli Tekden Hastanesine başvurarak, bebeği ameliyatsız bir şekilde sağlığına kavuştu.

Denizli’de yaşayan Sena Çınar, 10 aylık bebeğini karın ağrısı ve gaz sancısı gibi şikayetlerle hastanelere götürdü. Ardından hastanelerde gaz sancısı denilerek tekrar taburcu edilirken, bebekte bulunan şikayetlerin bitmemesi üzerine bir başka sağlık kuruluşuna başvurdu. Burada da bağırsak düğümlemesi teşhisi 10 aylık bebeğe koyuldu ve ameliyat kararı alındı. Anne Sena Çınar, acil cerrahi operasyon gerektiren bu işlemin tecrübeli ellerde ameliyatsız tedavi edilebildiğini öğrenerek, yaptığı araştırmalar sonucunda ismini duyduğu Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Afra Karavelioğlu’na 10 aylık bebeğini getirmeye karar verdi. Yapılan muayene ve tetkikler sonrasında hastanın ameliyatsız tedaviye uygun olduğunu belirten Op. Dr. Afra Karavelioğlu; “İnvaginasyon yani bağırsak düğümlenmesi bağırsakların iç içe geçmesidir. Zamanında tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebilecek bir durumdur. Bu hastalık 5 yaş altında görülmekle birlikte 618 yaş aralığında çok daha sık görülür. Karın ağrısı genellikle ilk bulgudur. Hastalar genelde ani başlayan ve ara ara gelen kıvrandırıcı karın ağrıları ile başvurur. Bu ağrının tedavisi için geç kalındığı takdirde ilerleyen dönemlerde sürekli hal alır. Bir süre sonra ağrıların yanında önce yediklerini içerir tarzda safralı kusmalar eşlik eder. Ayrıca ilerleyen dönemlerde kanlı dışkılama meydana gelir. Son aşamaya gelindiğinde ise bebek artık ağlayamayacak kadar güçsüzdür ve uykuya meyillidir” şeklinde bilgi verdi.

“Erken dönemde başvurulduğu takdirde ameliyatsız tedavi mümkün”
Op. Dr. Afra Karavelioğlu; “Bu hastalığın tanısı el ile muayenede ele kitle gelmesi ve yapılan ultrason eşliğinde iç içe geçmiş bağırsakların görüntülenmesi ile konabilir. Tedavisinde ise geç kalınmış durumlarda mutlaka cerrahi tedavi yapılması gerekir. Cerrahi olarak, iç içe geçmiş bağırsaklar birbirinden ayrılır. Ancak erken dönemde başvurabilmiş şanslı hastalarda cerrahi müdahale yapılmadan ultrason eşliğinde sıvı basıncı yardımı ile bağırsakların açılması işlemi gerçekleşebilir. Böylece hasta ameliyatın risklerinden korunmuş olur. Hastamız Nurettin Asaf Çınar’ın annesi Sena Çınar bize erken dönemde başvurmuştur. Radyoloji uzmanımız Öznur hanımla birlikte makattan sıvı verme yöntemi ile hastamızın tedavisini gerçekleştirdik. Hastamızı sağlıkla evine gönderdik” dedi.

“Sıvı ya da hava verilerek basınçla düğümler açılıyor”
Bağırsak düğümlenmesi tedavisi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Radyoloji doktoru Uzm. Dr. Öznur Tufaner “Çocuk Cerrahı tarafından gerekli muayene yapıldıktan sonra radyoloji bölümü olarak tarafımıza gönderilen hastalarda ultrasonografi ile invaginasyon diye adlandırdığımız iç içe geçmiş bağırsak hastalığını görüntüleyerek tanı koyuyoruz. Erken dönemdeki vakalarda Çocuk Cerrahisi ve Radyoloji işbirliği ile hidrostatik redüksiyon dediğimiz işlem ile sıvı ya da hava verilerek basınç etkisiyle düğümlenen bağırsakların açılmasını gerçekleştirilebiliyoruz. Hastanemizde serum fizyolojik sıvılarla herhangi bir ilaç kullanmadan bu işlemi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gaz sancısı diye geldik bağırsak düğümlenmesi olduğunu öğrendik”
Sancılardan dolayı çok korktuklarını ve çözüm için doğru karar verdiklerini belirten Sena Çınar; “Çeşitli hastanelere gittik bize gaz sancısı olduğunu söylediler. En son gittiğimiz doktor invagninasyon yani bağırsak düğümlenmesi olduğunu acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ameliyat dedikleri zaman daha 10 aylık olduğu için çok korktuk ve araştırmaya başladık. Son olarak Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Afra Karavelioğlu’na ulaştık. Afra hanım hemen gelmemiz gerektiğini söyledi. Yapılan muayene ve tetkiklerden sonra şanslı olduğumuzu ve erken geldiğimizi bu işlemin ameliyat olmadan yapılabileceğini söyledi. Radyoloji doktoru Uzm. Dr. Öznur Tufaner’in de yaptığı ultrason işleminden sonra doktor hanım da cerrahi işlem olmadan bebeğimin iyileşeceğini söyledi. Bebeğim şu an gayet iyi durumda. Afra hanıma, Öznur Hanım’a ve tüm Tekden Hastanesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

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