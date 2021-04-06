Denizli'de kayıp kişi, en son görüldüğü gölet çevresinde aranıyor



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde baraj gölünde kaybolduğu değerlendirilen Ayhan Özdem'i (39), bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Özdem'in son olarak baraj göletinin çevresinde görüldüğü belirtildi.

Denizli'de Ayhan Özdem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Özdem'in son olarak görüldüğü Karakurt Mahallesi'ndeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı göleti çevresinde arama yaptı. Özdem'in baraj civarında bulunamaması üzerine, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, gölette çalışma başlattı. Dalgıçlar suda arama yaparken, AFAD ekipleri de ormanlık alanda yürütülen çalışmalara destek verdi. Özdem'i arama çalışmalarına devam ediliyor.

DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-04-06 16:57:10



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