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Hafriyat kamyonunun altında kalan işçi yaşamını yitirdi

DHA

Hafriyat kamyonunun altında kalan işçi yaşamını yitirdi


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, geri manevra yapan hafriyat yüklü kamyonun altında kalan Hüsam Bacaksız (59) yaşamını yitirdi.
Olay, bugün öğle saatlerinde Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki bir moloz döküm alanında meydana geldi. Davut Erdem yönetimindeki 06 CHM 596 plakalı hafriyat yüklü kamyon, geri manevra yaptığı sırada işçi Hüsam Bacaksız'a çaptı. Kamyonun altında kalan Bacaksız, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Bacaksız'ın cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Davut Erdem gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Deniz TOKAT
2021-04-06 18:29:28

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