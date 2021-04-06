Denizli'de kayıp kişi, en son görüldüğü gölet çevresinde aranıyor (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



OTOGARDA BULUNDU

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, baraj gölünde kaybolduğu değerlendirilen Ayhan Özdem (39), güvenlik kamerası incelemelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda bulundu. Özdem'in polise verdiği ifadesinde, eşyalarının bir bölümünü baraj kenarına bıraktığını, bir süre göletin çevresinde yürüdüğünü, ardından minibüsle bölgeden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Özdem'in bulunmasının ardından gölette yapılan arama çalışmaları sonlandırıldı.Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-04-06 18:55:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.