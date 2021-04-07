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Başkan Arslan, görevdeki 7. yılını geride bırakarak mesaj yayımladı

İHA

Başkan Arslan, görevdeki 7. yılını geride bırakarak mesaj yayımladı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, başkanlık görevinde 7. yılını tamamlamasıyla birlikte bir mesaj yayımladı. Başkan Arslan, “Tek amacımız sizleri daha huzurlu bir Çameli’de, mutlu bir şekilde yaşatmaktır” dedi.

Çameli’de başkanlığının 7. yılını tamamlayan Belediye Başkanı Cengiz Arslan mesaj yayımladı. İlçede başaralı işlere imza atarak çoğu kişinin hayran kalacağı şekilde değişimlere giden Başkan Arslan, beraber olmanın en büyük güç olduğunu belirterek, “Bugün 2. dönemimizin 7. yılımızı geride bırakıyoruz. Göreve talip olduğumuzdaki amacımız değişmedi, tek amacımız sizleri daha huzurlu bir Çameli’nde, mutlu bir şekilde yaşatmaktır. Gönül Belediyeciliğimizin yanı sıra kalpler ve gönüller kazanmanın her şeyden üstün olduğuna inandık. Her vesile ile bir ve beraber olmanın en büyük güç olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Siz değerli hemşerilerimizle gönül bağımızı hiç koparmadık. Sizlerle diyalog kurarak fikirlerinizi alarak birçok projeye imza atarak akıp geçen zamana karşı mücadele verdik ve merkezi hükümetimiz Büyükşehir Belediyemizle yeni eserler zincirimize yeni halkalar eklemek adına adeta kendimizle yarıştık. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını zorunlu olarak aramıza sosyal mesafe koysa da, proje ve hizmet odaklı yolumuza yılmadan devam ediyoruz” dedi.

“İlçenin değişen yapısına hayran kalıyor”
Çameli Belediyesi 2.dönemimizin 2 yıllık süre zarfında Çameli’nde hayata geçirdiği yatırımlarla ilçeyi bir cazibe merkezi haline getiriyoruz. Yapılan çalışmalarla hem Çameli’nde ikamet edenler hem de ziyaret için gelenler ilçenin değişen yapısına hayran kalıyor. Temel belediyecilik yatırımlarında daha önce görülmemiş bir performans ortaya koyarken, hep birlikte İlçemizin yıllarca ötelenmiş sorunlarına köklü çözümler ürettik. Diğer yandan sosyal belediyecilik uygulamalarında; kültürsanat, gençlik, spor, sağlık ve eğitimde de ilçeye vizyon kazandıran adımları kararlılıkla attık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak her zaman önceliğimiz oldu. İstihdam sahaları kazandırdık, projeler kazandırdık, her alanda yatırımlarımız ve çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 7 yıllık süre zarfında Çameli’nde birçok projeyi daha hayata geçiren merkezi hükümetimiz, Denizli Büyükşehir Belediyemiz ve ekibimizle, yapımı devam eden ve planladığı yeni projelerle ilçenin önemli bir cazibe çekim merkezi olmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“İlk günkü aşkla çalışmaya devam”
Ekip ruhuyla hareket ettiklerini belirten Başkan Arslan, “Gücümüzü halktan aldık, bize bu görevi verenlere hizmete devam ediyoruz. Gördüğümüz her eksiği düzeltmeye, daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlçemizin hafızasında yıllar sonra dahi hatırlanacak değişim, gelişim ve modernleşmenin hikâyesini, bizden destek ve güvenini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan siz değerli hemşerilerimize ithaf ediyoruz. Seçim beyannamelerimizin içerisinde sunduğumuz hizmet, eser ve projelerimiz, yaptığımız işlerin bir özetidir. Ekip ruhu ile hareket ederek 724 çalışma esasına göre birlikte hizmet yürüttüğümüz önceki ve yeni dönem meclis üyesi arkadaşlarıma; belediye emekçilerine minnet duygularımla teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi bizde heyecan asla bitmez ilk gün aşkla çalışmaya devam ediyoruz bizde sürprizler asla bitmez” ifadelerini kullandı.

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