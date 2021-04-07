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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdoğan, “Sağlıkçılar, toplum sağlığımızın teminatıdır”

İHA

Başkan Erdoğan, “Sağlıkçılar, toplum sağlığımızın teminatıdır”

814 Nisan Sağlık Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, pandemi nedeniyle sağlık sektörünün ve sağlık çalışanlarının öneminin son bir yılda daha iyi anlaşıldığına dikkat çekti. Başkan Erdoğan, “Başkalarının hayatları için kendi hayatlarını ortaya koyarak kahramanca mücadele eden sağlıkçılarımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Sağlık Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, sağlık çalışanlarının pandemiyle mücadeledeki fedakarlıklarını hatırlatarak, “Atalarımız, ‘Her işin başı sağlık’ diyerek, sağlığın her şeyden önce geldiğini nasihat etmişlerdir. Birbirimizle görüşürken de öncelikle sağlık durumu sorulur; daha sonra sohbet ederiz. Atatürk, ‘Beni, Türk hekimlere emanet ediniz’ diyerek, sağlıkçılarımızın feraset ve maharet olarak emsallerinden ne derece üstün olduklarına dikkat çekmiştir. Onlar, bizim için hayati önem taşımaktadırlar ve toplum sağlığımızın teminatıdırlar. Savaşta ve barıştaki cefakarlıkları ve vefakarlıkları ile şanlı tarihimize adlarını altın harflerle yazdıran sağlıkçılarımız, hayatımızın her anında önceliğimiz olan sağlığımız için sahadaki etkin mücadelesine dün olduğu gibi bugün de kesintisiz devam ediyorlar. Özellikle son bir yıldır içinde bulunduğumuz pandemi ortamı, sağlık sektörü ile sağlık çalışanlarımızın ne derece fedakar ve önemli olduklarını bir kez daha ortaya çıkardı. Bu süreçte de en ön safta yer almaya ve mücadeleye devam eden sağlıkçı kahramanlarımızın Sağlık Haftası’nı kutluyor, başarı dolu, huzur ve mutluluk içinde, güzel günler temenni ediyorum. Bu süreçte kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ile meslektaşlarına da başsağlığı diliyorum” dedi.

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